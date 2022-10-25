Magno Malta aparece com curativos e relata acidente em hotel no Nordeste

O senador eleito Magno Malta (PL-ES) postou um vídeo no Instagram mostrando diversos ferimentos no rosto que o levaram ao hospital, em Vitória da Conquista, na Bahia, para fazer curativos. Ele relata que os machucados foram causados por um acidente no banheiro do hotel, com vidro estilhaçado que feriu seu rosto, na segunda-feira (24).

"Estou com esse monte de curativo, nariz inchado, olho inchado. Andando aqui no Nordeste para mudar os indecisos em favor do Brasil, sofri um acidente pela manhã com um blindex no hotel onde estava hospedado", conta Magno.

Ele está na Bahia em viagem de campanha com o presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição. O senador eleito anunciou que, mesmo desaconselhado pelos médicos a viajar de avião, por causa da pressão, ele vem para o Espírito Santo nesta quarta-feira (26).

"Vou seguir viagem, vou cumprir minha missão, mesmo desaconselhado pelos médicos por causa da pressão do avião, mas vou cumprir porque sei que tem pessoas precisando ouvir o que eu tenho pra falar. (...) Aproveito para dizer que vou estar no meu Estado a partir da quarta-feira para que a gente possa decidir a vida do nosso estado também no dia 30."

Magno Malta relata acidente em hotel no Nordeste Crédito: Reprodução Instagram / Magno Malta

Os estilhaços de vidro cortaram o nariz e parte da sobrancelha de Magno Malta, acima do olho direito. O senador eleito também apareceu com o olho bastante inchado e roxo.