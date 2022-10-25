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Eleições 2022

Compare as propostas de Lula e Bolsonaro para a Presidência

Candidatos protagonizam disputa acirrada pelo Palácio do Planalto. Para auxiliar na hora do voto, A Gazeta traz ferramenta para que eleitor conheça os projetos de cada um deles em diversas áreas

Publicado em 25 de Outubro de 2022 às 17:31

Reinaldo Fonseca

Reinaldo Fonseca

Publicado em 

25 out 2022 às 17:31
Lula e Bolsonaro lideram pesquisa para presidente no ES
Lula e Bolsonaro disputam o segundo turno para a Presidência Crédito: Arte A Gazeta
No próximo domingo (30), eleitores de todo Brasil vão voltar às urnas para o segundo turno da disputa pela Presidência da República, entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o atual presidente Jair Bolsonaro (PL)
Em meio a uma disputa acirrada, um fator que pode influenciar diretamente a escolha voto são os planos de governo dos presidenciáveis. Para auxiliar os eleitores, A Gazeta traz um comparativo entre as propostas dos candidatos que seguem no segundo turno, tanto para a Presidência quanto para o governo do Espírito Santo, disputado entre Renato Casagrande (PSB) e Carlos Manato (PL).
A ferramenta aponta quais são as medidas os candidatos apresentam para as áreas de saúde e assistência social, educação e cultura, emprego, transporte, obras e infraestrutura, segurança, meio ambiente e habitação. As informações foram levantadas a partir do programa de governo de cada candidato, registrado no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Para conferir as propostas, basta clicar no cargo em disputa e selecionar a área de interesse. Veja abaixo:
Em seus projetos, ambos os candidatos à Presidência apresentam prioridades comuns nas áreas de saúde, assistência social e meio ambiente. Já no que diz respeito às diferenças, Lula dá peso à segurança e à saúde.
Os planos envolvem políticas de investimento na segurança da mulher e fortalecimento do direito de idosos com envelhecimento ativo, por exemplo. Por outro lado, Bolsonaro concentra a maioria de seus planos nas pautas relacionadas à geração de emprego, com políticas de fomento do mercado de trabalho, como empregabilidade de jovens e mulheres.

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