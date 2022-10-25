Compare as propostas de Lula e Bolsonaro para a Presidência

Lula e Bolsonaro disputam o segundo turno para a Presidência Crédito: Arte A Gazeta

Em meio a uma disputa acirrada, um fator que pode influenciar diretamente a escolha voto são os planos de governo dos presidenciáveis. Para auxiliar os eleitores, A Gazeta traz um comparativo entre as propostas dos candidatos que seguem no segundo turno, tanto para a Presidência quanto para o governo do Espírito Santo, disputado entre Renato Casagrande (PSB) e Carlos Manato (PL).

A ferramenta aponta quais são as medidas os candidatos apresentam para as áreas de saúde e assistência social, educação e cultura, emprego, transporte, obras e infraestrutura, segurança, meio ambiente e habitação. As informações foram levantadas a partir do programa de governo de cada candidato, registrado no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

Para conferir as propostas, basta clicar no cargo em disputa e selecionar a área de interesse. Veja abaixo:

Em seus projetos, ambos os candidatos à Presidência apresentam prioridades comuns nas áreas de saúde, assistência social e meio ambiente. Já no que diz respeito às diferenças, Lula dá peso à segurança e à saúde.