Lula tem 50% das intenções de voto e Bolsonaro, 43%, no 2° turno, diz Ipec

O Ipec se posicionou após o resultado do primeiro turno. "As pesquisas eleitorais medem a intenção de voto no momento que são feitas", disse o Ipec, em nota. "Quando feitas continuamente ao longo do processo eleitoral são capazes de apontar tendências, mas não são prognósticos capazes de prever o número exato de votos que cada candidato terá", informou a nota.