Lula tem 50% das intenções de voto e Bolsonaro, 43%, no 2° turno, diz Ipec

SÃO PAULO - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 50% das intenções de voto no segundo turno para o Palácio do Planalto e lidera a disputa contra o presidente Jair Bolsonaro (PL), que soma 43%, de acordo com pesquisa Ipec (ex-Ibope) divulgada nesta segunda-feira (24).
Brancos e nulos representam 5%, e indecisos, 2%. Nos votos válidos, Lula tem 54%, e Bolsonaro, 46%.
Contratada pela Globo, a pesquisa foi realizada entre 22 e 24 de outubro e entrevistou 3.008 eleitores presencialmente em 183 municípios. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06043/2022. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.
No primeiro turno, Lula obteve 57,2 milhões de votos válidos, ou 48,43% do contabilizado pela Justiça Eleitoral. Bolsonaro, candidato à reeleição, recebeu 51 milhões de votos, ou 43,20% do total.
Após a eleição do dia 2 de outubro, o ministro da Justiça, Anderson Torres, pediu à Polícia Federal para que investigue os institutos de pesquisa. No dia 6, o senador Marcos do Val (Podemos-ES) apresentou pedido de criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar os institutos de pesquisa de intenção de voto.
No dia 14, o presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), Alexandre Cordeiro, determinou a abertura de um inquérito para investigar as empresas Datafolha, Ipec e Ipespe, sob o argumento de haver indícios de que os institutos de pesquisa atuaram "na forma de cartel" para "manipular" as eleições, cometendo o mesmo erro sobre o resultado da votação do último dia 2 para escolher quem vai comandar o País nos próximos quatro anos, a partir de 2023.
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, suspendeu as investigações abertas. Moraes pediu para a Corregedoria-Geral Eleitoral e a Procuradoria-Geral Eleitoral investigarem se houve abuso de autoridade e de poder para favorecer candidatura do presidente Jair Bolsonaro.
O Ipec se posicionou após o resultado do primeiro turno. "As pesquisas eleitorais medem a intenção de voto no momento que são feitas", disse o Ipec, em nota. "Quando feitas continuamente ao longo do processo eleitoral são capazes de apontar tendências, mas não são prognósticos capazes de prever o número exato de votos que cada candidato terá", informou a nota.