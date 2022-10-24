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Eleições 2022

Post de Casimiro desmentindo Flávio Bolsonaro vira o mais curtido do Brasil

Na postagem, comentarista rebate senador e declara voto em Lula; filho do presidente fez montagem como se o streamer estivesse segurando número 22 e publicou no Instagram

Publicado em 24 de Outubro de 2022 às 16:42

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

24 out 2022 às 16:42
SÃO PAULO - A publicação do streamer e comentarista Casimiro Miguel, de 29 anos, rebatendo o senador Flávio Bolsonaro (PL) se tornou a mais curtida do Twitter no Brasil e já rendeu mais de 1 milhão de curtidas em menos de 24h.
No post, ele desmente a montagem feita pelo parlamentar com um suposto apoio ao candidato à presidência Jair Bolsonaro (PL).
Além disso, o streamer e comentarista também afirma na publicação que votará em Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no próximo domingo (30).
Tudo começou após o streamer e comentarista publicar uma foto com balões com o número 29, em referência a idade que completou na última quinta-feira (20).
O filho do presidente aproveitou a foto e fez uma montagem como se Casimiro estivesse segurando na verdade o número 22. Nos stories do Instagram, Flávio publicou a montagem.
Casimiro, em postagem no Instagram em que comemora 29 anos
Foto que Casimiro postou e que Flávio Bolsonaro usou para fazer montagem Crédito: Reprodução/Instagram
Depois de saber da montagem falsa, Casimiro respondeu em uma publicação no Twitter.
"Assim que acordei vi a montagem tosca feita com o intuito de enganar o eleitor a uma semana do 2° turno. Repudio a utilização da minha imagem sem autorização para fins eleitorais e reafirmo minha posição de insatisfação com o atual governo", disse.
O streamer e comentarista acrescentou e afirmou que votará no segundo turno no candidato petista. "Como sabem, dia 30, meu voto é 13", disse. Em menos de uma hora, a publicação rendeu mais de 313 mil curtidas.

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