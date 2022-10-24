Post de Casimiro desmentindo Flávio Bolsonaro vira o mais curtido do Brasil

No post, ele desmente a montagem feita pelo parlamentar com um suposto apoio ao candidato à presidência Jair Bolsonaro (PL).

Além disso, o streamer e comentarista também afirma na publicação que votará em Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no próximo domingo (30).

Assim que acordei vi a montagem tosca feita com o intuito de enganar o eleitor a uma semana do 2° turno. Repudio a utilização da minha imagem sem autorização para fins eleitorais e reafirmo minha posição de insatisfação com o atual governo. Como sabem, dia 30 meu voto é 13. — caze (@Casimiro) October 23, 2022

Tudo começou após o streamer e comentarista publicar uma foto com balões com o número 29, em referência a idade que completou na última quinta-feira (20).

O filho do presidente aproveitou a foto e fez uma montagem como se Casimiro estivesse segurando na verdade o número 22. Nos stories do Instagram, Flávio publicou a montagem.

Foto que Casimiro postou e que Flávio Bolsonaro usou para fazer montagem Crédito: Reprodução/Instagram

Depois de saber da montagem falsa, Casimiro respondeu em uma publicação no Twitter.

"Assim que acordei vi a montagem tosca feita com o intuito de enganar o eleitor a uma semana do 2° turno. Repudio a utilização da minha imagem sem autorização para fins eleitorais e reafirmo minha posição de insatisfação com o atual governo", disse.