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Desinformação

Flávio Bolsonaro posta foto falsa de apoio de Casimiro à reeleição do presidente

Imagem que trazia o streamer com balões com número 29 foi alterada para aparecer que ele estava com bexigas com o número 22

Publicado em 23 de Outubro de 2022 às 16:58

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 out 2022 às 16:58
Casimir: streamer teve foto editada e foi alvo de fake news
Casimiro: streamer teve foto editada e foi alvo de fake news Crédito: Reprodução
O streamer Casimiro Miguel, 29, foi vítima de uma fake news neste domingo (23) ao ter uma foto sua manipulada para parecer que ele apoia a reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL). A imagem chegou a ser publicada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), mas apagada após repercussão negativa.
O post mostrava Casimiro segurando balões amarelos com o número 22, que corresponde à legenda do presidente nas atuais eleições. A foto original, no entanto, tinha o número 29, e foi postada no perfil do streamer no Instagram há alguns dias em comemoração pelo seu aniversário.

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Os internautas perceberam a manipulação e criticaram a ação de Flávio Bolsonaro nas redes sociais. Houve sugestões para que Casimiro acione a Justiça contra o senador e muitos retuitaram declarações anteriores do streamer afirmando que votará no ex-presidente e candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
"Já falei que vou votar no Lula porque Bolsonaro representa tudo de ruim na minha cabeça, não gosto do Bolsonaro, pronto e acabou!", afirmou ele recentemente em uma live apesar de não ter votado em Lula no primeiro turno. "Se Bolsonaro está de um lado eu estou do outro".

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