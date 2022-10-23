Flávio Bolsonaro posta foto falsa de apoio de Casimiro à reeleição do presidente

Casimiro: streamer teve foto editada e foi alvo de fake news Crédito: Reprodução

O post mostrava Casimiro segurando balões amarelos com o número 22, que corresponde à legenda do presidente nas atuais eleições. A foto original, no entanto, tinha o número 29, e foi postada no perfil do streamer no Instagram há alguns dias em comemoração pelo seu aniversário.

Os internautas perceberam a manipulação e criticaram a ação de Flávio Bolsonaro nas redes sociais. Houve sugestões para que Casimiro acione a Justiça contra o senador e muitos retuitaram declarações anteriores do streamer afirmando que votará no ex-presidente e candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT).