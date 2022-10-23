Ipec: 11% decidiram voto para governo do ES na véspera ou no dia do 1° turno

Pesquisa mostra quando eleitores decidiram voto no primeiro turno para o governo Crédito: Arte Geraldo Neto

TV Gazeta neste segundo turno das A decisão de voto para governador do Espírito Santo no primeiro turno foi feita na véspera ou no dia da eleição por 11% eleitores. Os dados são da primeira pesquisa Ipec feita a pedido daneste segundo turno das eleições de 2022 e divulgada na sexta-feira (21).

O levantamento apontou que 8% dos eleitores tomaram a decisão sobre voto para o governo do Estado no dia da eleição, enquanto 3% escolheram o candidato na véspera.

Por outro lado, 65% dos eleitores já tinham definido seu candidato ao governo do Estado logo no início da campanha, quando ficaram sabendo quem estava na disputa. Outros 11% escolheram nas últimas semanas da campanha e mais 11% nos últimos dias da corrida eleitoral.

Os índices foram apresentados na primeira pesquisa Ipec realizada no segundo turno a pedido da TV Gazeta e divulgada nesta sexta-feira (21), faltando nove dias para o segundo turno.

A definição do voto no dia da eleição foi mais acentuada entre os eleitores com ensino fundamental (13%), mulheres (11%) e eleitores com renda familiar de até um salário mínimo (14%).

ESCOLHA PARA PRESIDENTE

Na eleição para presidente, um número menor de eleitores deixou a decisão para a última hora. O levantamento do Ipec apontou que 5% dos eleitores no Estado decidiram no dia da votação e outros 3%, na véspera.

Já 80% dos eleitores já tinham seu nome para presidente escolhido logo no início da campanha .

O levantamento foi realizado pelo Ipec, instituto de pesquisa criado por ex-executivos do Ibope Inteligência, que encerrou as suas atividades em 2021. Foram feitas 800 entrevistas em 29 municípios de 19 a 21 de outubro. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.