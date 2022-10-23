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Eleições 2022

Ipec: 11% decidiram voto para governo do ES na véspera ou no dia do 1° turno

Pesquisa apontou que 8% dos eleitores tomaram a decisão sobre voto para o governo do Estado no dia da eleição, enquanto 3% escolheram na véspera

Publicado em 23 de Outubro de 2022 às 13:06

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

23 out 2022 às 13:06
Eleições 2022: pesquisa mostra quando eleitores decidiram voto no primeiro turno
Pesquisa mostra quando eleitores decidiram voto no primeiro turno para o governo Crédito: Arte Geraldo Neto
A decisão de voto para governador do Espírito Santo no primeiro turno foi feita na véspera ou no dia da eleição por 11% eleitores. Os dados são da primeira pesquisa Ipec feita a pedido da TV Gazeta neste segundo turno das eleições de 2022 e divulgada na sexta-feira (21).
O levantamento apontou que 8% dos eleitores tomaram a decisão sobre voto para o governo do Estado no dia da eleição, enquanto 3% escolheram o candidato na véspera.
Por outro lado, 65% dos eleitores já tinham definido seu candidato ao governo do Estado logo no início da campanha, quando ficaram sabendo quem estava na disputa. Outros 11% escolheram nas últimas semanas da campanha e mais 11% nos últimos dias da corrida eleitoral.
Os índices foram apresentados na primeira pesquisa Ipec realizada no segundo turno a pedido da TV Gazeta e divulgada nesta sexta-feira (21), faltando nove dias para o segundo turno.
A pesquisa apontou que Renato Casagrande (PSB) tem 49% das intenções de voto, contra 40% de Carlos Manato (PL) para o governo do Espírito Santo.

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A definição do voto no dia da eleição foi mais acentuada entre os eleitores com ensino fundamental (13%), mulheres (11%) e eleitores com renda familiar de até um salário mínimo (14%).

ESCOLHA PARA PRESIDENTE

Na eleição para presidente, um número menor de eleitores deixou a decisão para a última hora. O levantamento do Ipec apontou que 5% dos eleitores no Estado decidiram no dia da votação e outros 3%, na véspera.
Já 80% dos eleitores já tinham seu nome para presidente escolhido logo no início da campanha . 

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Por que a Rede Gazeta vai continuar divulgando pesquisa eleitoral no 2º turno?

O levantamento foi realizado pelo Ipec, instituto de pesquisa criado por ex-executivos do Ibope Inteligência, que encerrou as suas atividades em 2021. Foram feitas 800 entrevistas em 29 municípios de 19 a 21 de outubro. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa eleitoral TV Gazeta/Ipec foi realizada entre os dias 19 e 21 de outubro, com 800 entrevistas em 29 municípios. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-04994/2022, e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob o protocolo BR-04574/2022.

Especificações técnicas

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