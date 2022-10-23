Ipec: 17% decidiram voto para senador no ES no dia da eleição

No primeiro turno das eleições
, realizado no último dia 2 de outubro, 17% dos eleitores do Espírito Santo tomaram a decisão pelo seu voto para o Senado
somente no dia da votação. Outros 4% decidiram no dia anterior da eleição e 15% escolheram nos últimos dias de campanha.
A pesquisa apontou ainda que 46% dos eleitores já tinham escolhido o candidato logo no início da campanha, ao ficarem sabendo quem eram os candidatos.
Os índices foram apresentados na primeira pesquisa Ipec realizada no segundo turno a pedido da TV Gazeta
e divulgada nesta sexta-feira (21), faltando nove dias para o segundo turno. A pesquisa apontou que Renato Casagrande
(PSB) tem 49% das intenções de voto, contra 40% de Carlos Manato
(PL) para o governo do Espírito Santo
.
A decisão de voto no dia de ir às urnas foi mais acentuada entre os eleitores com ensino fundamental (22%), mulheres (20%) e eleitores com renda familiar de até um salário mínimo, o equivalente a R$ 1.212 (28%).
O percentual de eleitores que escolheram o candidato ao Senado no dia da votação (17%), conforme pesquisa Ipec divulgada nesta sexta (21), é equivalente ao resultado da pesquisa divulgada em 1º de outubro, o dia anterior ao pleito
, considerando a margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos. Naquela ocasião, 13% dos entrevistados disseram que ainda não tinham decidido o voto, enquanto outros 8% afirmaram que votariam branco ou nulo.
O levantamento desta sexta (21) foi realizado pelo Ipec, instituto de pesquisa criado por ex-executivos do Ibope Inteligência, que encerrou as suas atividades em 2021. Foram feitas 800 entrevistas em 29 municípios de 19 a 21 de outubro. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.