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Eleições 2022

Ipec: 17% decidiram voto para senador no ES no dia da eleição

Primeira pesquisa do segundo turno questionou em que momento eleitores decidiram o voto nos candidatos escolhidos no último dia 2

Publicado em 23 de Outubro de 2022 às 14:22

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

23 out 2022 às 14:22
Ipec: 17% decidiram voto para senador no ES no dia da eleição
Ipec: 17% decidiram voto para senador no ES no dia da eleição Crédito: Arte A Gazeta
No primeiro turno das eleições, realizado no último dia 2 de outubro, 17% dos eleitores do Espírito Santo tomaram a decisão pelo seu voto para o Senado somente no dia da votação. Outros 4% decidiram no dia anterior da eleição e 15% escolheram nos últimos dias de campanha.
A pesquisa apontou ainda que 46% dos eleitores já tinham escolhido o candidato logo no início da campanha, ao ficarem sabendo quem eram os candidatos. 
Os índices foram apresentados na primeira pesquisa Ipec realizada no segundo turno a pedido da TV Gazeta e divulgada nesta sexta-feira (21), faltando nove dias para o segundo turno. A pesquisa apontou que Renato Casagrande (PSB) tem 49% das intenções de voto, contra 40% de Carlos Manato (PL) para o governo do Espírito Santo.
A decisão de voto no dia de ir às urnas foi mais acentuada entre os eleitores com ensino fundamental (22%), mulheres (20%) e eleitores com renda familiar de até um salário mínimo, o equivalente a R$ 1.212 (28%). 

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O percentual de eleitores que escolheram o candidato ao Senado no dia da votação (17%), conforme pesquisa Ipec divulgada nesta sexta (21), é equivalente ao resultado da pesquisa divulgada em 1º de outubro, o dia anterior ao pleito, considerando a margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos. Naquela ocasião, 13% dos entrevistados disseram que ainda não tinham decidido o voto, enquanto outros 8% afirmaram que votariam branco ou nulo.
O levantamento desta sexta (21) foi realizado pelo Ipec, instituto de pesquisa criado por ex-executivos do Ibope Inteligência, que encerrou as suas atividades em 2021. Foram feitas 800 entrevistas em 29 municípios de 19 a 21 de outubro. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa eleitoral TV Gazeta/Ipec foi realizada entre os dias 19 e 21 de outubro, com 800 entrevistas em 29 municípios. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-04994/2022, e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob o protocolo BR-04574/2022.

Especificações técnicas

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