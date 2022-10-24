Lula diz que Roberto Jefferson é fotografia do governo Bolsonaro

Victoria Azevedo

"O Roberto Jefferson é praticamente a fotografia e o resultado do que acontece no governo Bolsonaro. Ele é o resultado de tudo o que é plantado nesse país, é resultado de um momento de muitas mentiras no Brasil", afirmou Lula em entrevista coletiva.

Lula disse que o Brasil precisa voltar a ser um país democrata Crédito: Danilo Verpa / Folhapress

O ex-deputado já estava em prisão domiciliar e foi alvo de decisão do ministro Alexandre de Moraes , do STF (Supremo Tribunal Federal) , por ter descumprido medidas impostas no âmbito de uma ação penal em que é réu por incitação ao crime e ataques a instituições.

O ex-presidente disse nesta segunda (24) que espera que o que aconteceu no domingo (23) seja "um ensinamento" para que a sociedade perceba "que é preciso esse país voltar a ser um país democrata".

"Temos que reestabelecer a normalidade no Brasil com uma certa urgência. As pessoas precisam ser mais sérias, as pessoas precisam parar de mentiras, as instituições precisam voltar a funcionar."

Lula disse ainda que o episódio do domingo (23) é "triste" para o Brasil e "envergonha mais o nosso país".

CAMPANHA VAI EXPLORAR PRISÃO DE JEFFERSON

A campanha do petista irá explorar a prisão de Jefferson buscando ligá-lo a Bolsonaro na reta final da campanha. Um vídeo produzido pela equipe do petista, com o mote "chega de violência, chega de Bolsonaro", passou a ser distribuído nas redes na noite deste domingo (23) e está previsto para entrar como inserção na TV.

Nesta segunda (24), o ex-presidente disse ainda que espera "um minuto de sensatez" de Bolsonaro e que ele aceite os resultados das eleições caso seja derrotado no próximo domingo (30).

"Espero que eu ganhando as eleições ele tenha um minuto de sensatez, pegue o telefone, me telefone, aceitando o resultado das eleições. É assim que a gente procede no Brasil", afirmou Lula