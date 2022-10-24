Roberto Jefferson é indiciado pela PF por quatro tentativas de homicídio

Depois de resistir à prisão por horas, Jefferson foi capturado no início da noite de domingo (23), por volta das 19h. Ele está detido no presídio José Frederico Marques, em Benfica, na zona norte do Rio. Na tarde desta segunda-feira (24), o ex-deputado será submetido a uma audiência de custódia, durante a qual um juiz vai decidir se mantém a sua prisão.