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Eleições 2022

Roberto Jefferson é indiciado pela PF por quatro tentativas de homicídio

Além dos policiais atingidos por tiros e granada, indiciamento inclui também agentes que estavam na viatura e não foram feridos

Publicado em 24 de Outubro de 2022 às 15:05

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

24 out 2022 às 15:05
BRASÍLIA - A Polícia Federal (PF) indiciou o ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB) por quatro tentativas de homicídio, em função do ataque praticado no domingo (23) contra quatro agentes da PF que foram à sua casa, em Levy Gasparian, município do sul do Rio de Janeiro, para cumprir uma ordem de prisão contra ele.
As imputações correspondem não só aos policiais que ficaram feridos durante a diligência — a agente Karina Miranda e o delegado da PF Marcelo Vilela —, mas também a dois agentes que estavam em uma viatura, mas não foram atingidos.
Roberto Jefferson
Roberto Jefferson está detido no presídio  em Benfica, na zona norte do Rio Crédito: Reprodução/ rede social Roberto Jefferson
A ordem que mandou Jefferson de volta à prisão foi assinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes na noite de sábado (22), em razão do descumprimento reiterado de medidas cautelares. O ex-deputado cumpria prisão domiciliar desde janeiro, possibilidade condicionada ao respeito a uma série de determinações, como a proibição de uso de redes sociais.
Depois de resistir à prisão por horas, Jefferson foi capturado no início da noite de domingo (23), por volta das 19h. Ele está detido no presídio José Frederico Marques, em Benfica, na zona norte do Rio. Na tarde desta segunda-feira (24), o ex-deputado será submetido a uma audiência de custódia, durante a qual um juiz vai decidir se mantém a sua prisão.
Após a resistência de Jefferson e a ofensiva do ex-parlamentar contra a PF, o ministro Alexandre de Moraes determinou que a Polícia Federal cumprisse a ordem de prisão preventiva por ele expedida e/ou prendesse o político em flagrante delito. Segundo o magistrado, a conduta de Jefferson, ao atirar nos agentes policiais, pode configurar, em tese, tentativa de duplo homicídio.
Logo após atacar a PF no domingo (23), Jefferson chegou a repetir o lema do presidente Jair Bolsonaro: ‘Deus, pátria, família, vida e liberdade’. A uma semana do segundo turno das eleições, o chefe do Executivo tenta se descolar da imagem de seu aliado.
Ao longo do dia, Bolsonaro endureceu o tom contra Jefferson — primeiro lembrou que uma queixa-crime impetrada pelo ex-deputado contra ele por suposta prevaricação; depois, chamou o político de ‘criminoso’: “O tratamento dispensado a quem atira em policiais é o de bandido”.
A reportagem procurou a defesa de Jefferson para que se manifeste sobre esses indiciamentos, mas não obteve retorno até a publicação deste texto.

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