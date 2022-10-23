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Armamento pesado

Roberto Jefferson disparou mais de 20 tiros de fuzil e lançou duas granadas contra PF, diz investigação

Na manhã deste domingo (23), o petebista reagiu a um mandado de prisão. Jefferson utilizou armas e granadas em sua reação aos policiais

Publicado em 23 de Outubro de 2022 às 20:02

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 out 2022 às 20:02
O político de extrema direita Roberto Jefferson disparou mais de 20 tiros de fuzil e lançou duas granadas contra policiais federais, na manhã deste domingo (23). A Polícia Federal foi ao endereço do ex-deputado para cumprir uma ordem de prisão do STF (Supremo Tribunal Federal). O ministro Alexandre de Moraes afirma em sua decisão que Jefferson descumpriu medidas impostas anteriormente pelo tribunal.
A ordem do ministro e a operação ocorrem um dia após Jefferson xingar a ministra Cármen Lúcia, ministra do STF (Supremo Tribunal Federal), e a comparou a "prostitutas", "arrombadas" e "vagabundas" em um vídeo publicado por sua filha Cristiane Brasil (PTB) nas redes sociais. Jefferson estava em prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica desde o início do ano, e uma das medidas que ele deveria cumprir é não participar de redes sociais. 
Carro da PF atingido por tiros de Roberto Jefferson
Carro da PF atingido por tiros de Roberto Jefferson Crédito: Redes sociais/Reprodução
Fontes que participam da apuração do caso afirmam que os disparos foram realizados logo no momento da chegada do carro no local.
Após reagir e atacar os policiais, Jefferson divulgou vídeos para afirmar que não se entregaria à polícia e confirma ter atirado contra os policiais.
LEIA MAIS SOBRE A RESISTÊNCIA À PRISÃO DE JEFFERSON
"Eu não vou me entregar. Eu não vou me entregar porque acho um absurdo. Chega, me cansei de ser vítima de arbítrio, de abuso. Infelizmente, eu vou enfrentá-los", diz Jefferson em vídeo gravado dentro da casa do ex-deputado, em Comendador Levy Gasparian (140 km do Rio).
Sobre os tiros, um dos vídeos mostra o para-brisa do veículo da PF aparece estilhaçado. "Mostrar a vocês que o pau cantou. Eles atiraram em mim, eu atirei neles. Estou dentro de casa, mas eles estão me cercando. Vai piorar, vai piorar muito. Mas eu não me entrego", afirma.
Com informações da Folha Press (Camila Mattoso e Fabio Serapião)

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