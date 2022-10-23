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Ataque à PF

STF manda suspender redes sociais de Cristiane Brasil, filha de Jefferson

Os perfis bloqueados no mesmo momento em que a Polícia Federal realizava uma ação contra seu pai neste domingo (23)

Publicado em 

23 out 2022 às 17:52

Publicado em 23 de Outubro de 2022 às 17:52

Ex-deputada federal Cristiane Brasil (PTB-RJ)
Ex-deputada federal Cristiane Brasil (PTB-RJ) Crédito: Billy Boss/Câmara dos Deputados

  • Idiana Tomazelli

BRASÍLIA - A ex-deputada federal Cristiane Brasil (PTB-RJ), filha de Roberto Jefferson (PTB), teve as contas em redes sociais suspensas por decisão do STF (Supremo Tribunal Federal).
Os perfis bloqueados no mesmo momento em que a Polícia Federal realizava uma ação contra seu pai neste domingo (23).
A PF foi à casa do também ex-deputado para cumprir um mandado de prisão por determinação do ministro do tribunal Alexandre de Moraes. Jefferson reagiu com tiros e granadas, e dois policiais ficaram feridos.
LEIA MAIS SOBRE A RESISTÊNCIA À PRISÃO DE JEFFERSON
Em seu perfil no Twitter, Cristiane Brasil chegou a convocar apoiadores a se dirigirem à residência onde seu pai resiste à prisão, na cidade de Comendador Levy Gasparian, no estado do Rio de Janeiro. "Quem estiver perto corra para lá", escreveu, dando detalhes da localização.
No Instagram, a ex-deputada também chegou a publicar vídeos sobre a ação.
"Meu pai hoje está enfrentando a Gestapo do Xandão sozinho, a balas, pois não vai se entregar ao totalitarismo, à ditadura do Judiciário sobre a democracia. Isso é só o estopim do que vai acontecer daqui para frente caso aconteça alguma coisa com meu pai", disse, comparando a PF à polícia secreta da Alemanha nazista.
"Se acontecer alguma coisa com meu pai, Xandão, a ordem partiu de você. E é você que será responsabilizado (...). É atrás de você que o povo brasileiro vai, e eu vou estar lá com eles", afirmou.
Jefferson cumpre prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica e se tornou alvo da operação um dia após xingar Cármen Lúcia, ministra do STF, comparando-a a "prostitutas", "arrombadas" e "vagabundas" em um vídeo publicado por Cristiane Brasil.
Por meio de nota oficial, a PF afirmou no meio da tarde deste domingo que "na ação, dois policiais foram feridos por estilhaços de granada arremessada pelo alvo e levados imediatamente ao pronto-socorro" e que "após o atendimento médico, ambos foram liberados e passam bem."
"Eu não vou me entregar. Eu não vou me entregar porque acho um absurdo. Chega, me cansei de ser vítima de arbítrio, de abuso. Infelizmente, eu vou enfrentá-los", diz Jefferson em vídeo gravado dentro de sua casa.
Roberto Jefferson
Roberto Jefferson Crédito: Reprodução/ rede social Roberto Jefferson
Em outro vídeo, o para-brisa de um veículo da PF aparece estilhaçado. "Mostrar a vocês que o pau cantou. Eles atiraram em mim, eu atirei neles. Estou dentro de casa, mas eles estão me cercando. Vai piorar, vai piorar muito. Mas eu não me entrego", afirmou.
Em uma de suas postagens sobre a ordem de prisão contra Jefferson, Cristiane Brasil recebeu o apoio de bolsonaristas. "Socorro! A que ponto estão chegando!", escreveu a deputada Bia Kicis (PL-DF).
O presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), publicou nas redes sociais um texto em que repudia a "ação armada" do aliado.

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