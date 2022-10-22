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Eleições 2022

Ao lado de Tebet, Lula diz que não vai ficar 'importunando' Ciro por apoio

Petista citou que o presidente do PDT, Carlos Lupi, e parlamentares da legenda já participaram de atos de campanha com ele

Publicado em 22 de Outubro de 2022 às 15:32

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 out 2022 às 15:32

  • Victoria Azevedo

RIBEIRÃO DAS NEVES, MG - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou neste sábado (22) que não irá ficar "importunando" o pedetista Ciro Gomes por um apoio mais contundente na reta final das eleições.
"A gente não pode ficar tentando coagir ninguém para nos apoiar (...) Quero que o Ciro Gomes tenha liberdade de decidir o que ele quiser, como quiser e na hora que quiser. Não vou ficar importunando o candidato Ciro Gomes", disse Lula.
Luiz Inácio Lula da Silva
Lula teve o apoio de Marina Silva (à esquerda) e Simone Tebet em ato de campanha em Minas Gerais Crédito: Ricardo Stuckert / PT
Ele afirmou ainda que o presidente do PDT, Carlos Lupi, e parlamentares da legenda já participaram de atividades com ele no segundo turno.
Quarto colocado nas eleições de 2022, Ciro Gomes anunciou apoio à candidatura de Lula no segundo turno contra Jair Bolsonaro (PL), em decisão que acompanhou a do PDT, em um vídeo — mas não citou o nome de Lula. O pedetista também não participou ativamente da campanha do ex-presidente.
A senadora Simone Tebet (MDB), terceira colocada na corrida eleitoral, por sua vez, declarou apoio a Lula e tem atuado junto à campanha do petista. Ela participou de viagens com Lula pela primeira vez, em Minas Gerais, na sexta (21) e neste sábado (22).
Lula falou à imprensa na manhã deste sábado em uma faculdade em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. O petista fará caminhada com apoiadores na região.

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Lula estava acompanhado de Tebet, da ex-ministra Marina Silva (Rede), do senador Alexandre Silveira (PSD) e do ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil.
Em Ribeirão das Neves, Lula venceu o seu adversário, o presidente Jair Bolsonaro (PL), no primeiro turno. O petista teve 49,31% dos votos e Bolsonaro, 42,74%.
A visita de Lula ao estado mineiro faz parte da estratégia da campanha de focar as agendas no Sudeste, que concentra 42,6% do eleitorado nacional. O petista participou de duas caminhadas no estado nesta sexta: em Teófilo Otoni pela manhã e Juiz de Fora à tarde.
Aliados de Lula afirmam que agendas em Minas também são importantes na tentativa de diminuir os índices de abstenção. No primeiro turno, nacionalmente, o índice registrado foi de 20,95% no estado, 22,28%.

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