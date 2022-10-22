Ipec: Casagrande e Manato empatam em nível de rejeição no 2° turno

Pesquisa mostra nível de rejeição a Casagrande e Manato no segundo turno para o governo do ES Crédito: Arte Geraldo Neto

O questionamento foi feito de forma separada sobre cada candidato e a soma dos percentuais pode não totalizar 100% em decorrência de arredondamentos. A margem de erro da pesquisa divulgada na sexta-feira (21) é de três pontos para mais ou para menos.

Em relação ao ex-deputado federal Manato, 35% disseram que com certeza votariam nele para governador do Estado e 12% afirmaram que poderiam votar nele para o cargo.

Your browser does not support the audio element. Ipec: Casagrande e Manato empatam em nível de rejeição no 2º turno

Apesar de Manato estar concorrendo pela segunda vez ao comando do Palácio Anchieta e de ter exercido quatro mandatos como deputado federal, 19% das pessoas ouvidas responderam que não o conhecem o candidato suficientemente para opinar. Outros 2% não sabem ou não responderam às afirmações sobre ele.



Já em relação ao candidato à reeleição e atual governador do Estado, 41% responderam que com certeza votariam nele para governador do Espírito Santo. Outros 18% disseram que poderiam votar nele.

Apenas 6% afirmaram que não conhecem Casagrande o suficiente para opinar. Ele está à frente do governo do Estado pela segunda vez, pois já comandou o Executivo estadual de 2011 a 2014. Os que não sabem ou não responderam às afirmações sobre o atual governador também somaram 2%.

O levantamento foi realizado pelo Ipec, instituto de pesquisa criado por ex-executivos do Ibope Inteligência, que encerrou as suas atividades em 2021. Essa é a primeira pesquisa Ipec/TV Gazeta relativa ao segundo turno das eleições, que será realizado no próximo dia 30.