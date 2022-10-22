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Eleições 2022

Ipec: Casagrande e Manato empatam em nível de rejeição no 2° turno

Ambos os candidatos foram apontados por 32% dos entrevistados como alguém em quem não votariam de jeito nenhum

Publicado em 21 de Outubro de 2022 às 22:23

Ednalva Andrade

Ednalva Andrade

Publicado em 

21 out 2022 às 22:23
Rejeição aos candidatos que disputam o segundo turno para o governo do ES
Pesquisa mostra nível de rejeição a Casagrande e Manato no segundo turno para o governo do ES Crédito: Arte Geraldo Neto
pesquisa Ipec realizada a pedido da TV Gazeta avaliou a opinião dos entrevistados para saber o potencial de voto e rejeição dos dois candidatos que disputam o segundo turno para o governo do Espírito Santo — Carlos Manato (PL) e Renato Casagrande (PSB). Ambos foram indicados por 32% dos entrevistados diante da seguinte afirmação: não votaria nele de jeito nenhum para governador do Estado.
O questionamento foi feito de forma separada sobre cada candidato e a soma dos percentuais pode não totalizar 100% em decorrência de arredondamentos. A margem de erro da pesquisa divulgada na sexta-feira (21) é de três pontos para mais ou para menos.
Em relação ao ex-deputado federal Manato, 35% disseram que com certeza votariam nele para governador do Estado e 12% afirmaram que poderiam votar nele para o cargo.
Ipec: Casagrande e Manato empatam em nível de rejeição no 2º turno
Apesar de Manato estar concorrendo pela segunda vez ao comando do Palácio Anchieta e de ter exercido quatro mandatos como deputado federal, 19% das pessoas ouvidas responderam que não o conhecem o candidato suficientemente para opinar. Outros 2% não sabem ou não responderam às afirmações sobre ele.
Já em relação ao candidato à reeleição e atual governador do Estado, 41% responderam que com certeza votariam nele para governador do Espírito Santo. Outros 18% disseram que poderiam votar nele.
Apenas 6% afirmaram que não conhecem Casagrande o suficiente para opinar. Ele está à frente do governo do Estado pela segunda vez, pois já comandou o Executivo estadual de 2011 a 2014. Os que não sabem ou não responderam às afirmações sobre o atual governador também somaram 2%.
O levantamento foi realizado pelo Ipec, instituto de pesquisa criado por ex-executivos do Ibope Inteligência, que encerrou as suas atividades em 2021. Essa é a primeira pesquisa Ipec/TV Gazeta relativa ao segundo turno das eleições, que será realizado no próximo dia 30.

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa eleitoral TV Gazeta/Ipec foi realizada entre os dias 19 de agosto e 21 de outubro, com 800 entrevistas em 29 municípios. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-04994/2022, e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob o protocolo BR-04574/2022.

Especificações técnicas

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