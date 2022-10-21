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Eleições 2022

Ipec: governo Casagrande é avaliado como bom ou ótimo para 50% no ES

Avaliação positiva do atual governador oscilou três pontos para baixo, dentro da margem de erro, em relação à última pesquisa, do dia 1° de outubro
Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

21 out 2022 às 20:31

Publicado em 21 de Outubro de 2022 às 20:31

Avaliação positiva do governo Casagrande atinge 50% dos entrevistados na pesquisa Ipec/TV Gazeta
Avaliação positiva do governo Casagrande atinge 50% dos entrevistados na pesquisa Ipec Crédito: Arte Geraldo Neto
Ipec: governo Casagrande é avaliado como bom ou ótimo para 50% no ES
A avaliação positiva do governo Renato Casagrande (PSB) variou negativamente três pontos percentuais entre o levantamento anterior, divulgado em 1º de outubro, e o mais recente, desta sexta-feira (21). Os dados são da pesquisa Ipec feita a pedido da TV Gazeta.
Os entrevistados que consideravam a gestão estadual ótima ou boa eram 53% no início do mês e, atualmente, são 50%.
Já quem considera a gestão regular cresceu de 27% para 32%. As avaliações negativas eram 18% e agora são 16%. Em ambos os levantamentos, 2% dos entrevistados não souberam avaliar. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

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RECORTES

A avaliação positiva do atual governador é maior na parcela da população que ganha até um salário mínimo (R$ 1.212), com 59% os entrevistados afirmando que a consideram boa ou ótima. Esse índice chega a 60% entre os católicos e também pessoas que têm até o ensino fundamental. 
O governo Casagrande tem o pior desempenho nas faixas etárias de 16 a 24 anos, com 19% dos entrevistados avaliando como ruim ou péssima, e na de 25 a 34 anos, com 21% de avaliação negativa. 
A gestão também é mal avaliada por quem ganha entre um e dois salários mínimos — de R$ 1.212 a R$ 2.424 — (20%) e pelos evangélicos (19%).

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 Entre brancos, o governo é bom ou ótimo para 45% dos entrevistados e ruim ou péssimo para 19%. Já entre pretos e pardos, 53% aprovam a gestão, enquanto 15% desaprovam.
O Ipec é um instituto de pesquisa criado por ex-executivos do Ibope Inteligência, que encerrou suas atividades em 2021.

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa eleitoral TV Gazeta/Ipec foi realizada entre os dias 19 e 21 de outubro, com 800 entrevistas em 29 municípios. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-04994/2022, e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob o protocolo BR-04574/2022.

Especificações técnicas

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