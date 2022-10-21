Ipec: governo Casagrande é avaliado como bom ou ótimo para 50% no ES

A avaliação positiva do governo Renato Casagrande
(PSB) variou negativamente três pontos percentuais entre o levantamento anterior, divulgado em 1º de outubro, e o mais recente, desta sexta-feira (21). Os dados são da pesquisa Ipec feita a pedido da TV Gazeta.
Os entrevistados que consideravam a gestão estadual ótima ou boa eram 53% no início do mês e, atualmente, são 50%.
Já quem considera a gestão regular cresceu de 27% para 32%. As avaliações negativas eram 18% e agora são 16%. Em ambos os levantamentos, 2% dos entrevistados não souberam avaliar. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.
A avaliação positiva do atual governador é maior na parcela da população que ganha até um salário mínimo
(R$ 1.212), com 59% os entrevistados afirmando que a consideram boa ou ótima. Esse índice chega a 60% entre os católicos e também pessoas que têm até o ensino fundamental.
O governo Casagrande tem o pior desempenho nas faixas etárias de 16 a 24 anos, com 19% dos entrevistados avaliando como ruim ou péssima, e na de 25 a 34 anos, com 21% de avaliação negativa.
A gestão também é mal avaliada por quem ganha entre um e dois salários mínimos — de R$ 1.212 a R$ 2.424 — (20%) e pelos evangélicos (19%).
Entre brancos, o governo é bom ou ótimo para 45% dos entrevistados e ruim ou péssimo para 19%. Já entre pretos e pardos, 53% aprovam a gestão, enquanto 15% desaprovam.
O Ipec é um instituto de pesquisa criado por ex-executivos do Ibope Inteligência, que encerrou suas atividades em 2021.