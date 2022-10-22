Ipec: avaliação positiva da gestão Bolsonaro sobe 9 pontos no ES

Pesquisa mostra avaliação do presidente Jair Bolsonaro no ES Crédito: Arte Geraldo Neto

A avaliação positiva do governo de Jair Bolsonaro (PL) subiu nove pontos percentuais no Espírito Santo . Ele é considerado bom (23%) ou ótimo (21%) para 44% dos eleitores. No levantamento anterior, feito no início do mês, antes do primeiro turno, a avaliação positiva do presidente era de 35% no Estado.

TV Gazeta, revelando que a gestão do presidente é bem avaliada pela maioria dos entrevistados no Espírito Santo. Os dados são da primeira pesquisa do segundo turno realizada pelo Ipec a pedido da, revelando que a gestão do presidente é bem avaliada pela maioria dos entrevistados no Espírito Santo.

Na consulta, divulgada nesta sexta-feira (21), 21% classificaram o governo como regular, enquanto 10% acham ruim e outros 24%, péssimo (totalizando 34% de avaliação negativa).

Bolsonaro obteve a melhor avaliação entre os mais ricos. Na faixa de renda acima de cinco salários mínimos (mais de R$ 6.060), 39% consideram o governo ótimo e outros 24%, bom. Para quem recebe até um salário (R$ 1.212), 27% avaliam a gestão como péssima.

E é o público masculino que avalia melhor a gestão: enquanto 47% dos homens capixabas apontam que o governo é bom ou ótimo, entre as mulheres, 36% consideram ruim ou péssimo.

O presidente também conquistou a preferência entre os brancos — 53% consideram o governo bom ou ótimo — e evangélicos. Nesse segmento religioso, a avaliação positiva alcançou 59% dos entrevistados.

No recorte por idade, Bolsonaro se destaca na faixa etária de 35 a 44 anos, na qual 50% consideram a gestão boa ou ótima. No eleitorado de 60 anos ou mais, o índice de avaliação positiva é de 49%.

No critério de escolaridade, o presidente obteve desempenho equilibrado em todas as faixas, do nível fundamental, com 45% dos entrevistados classificando o governo como bom ou ótimo; ao médio e superior, com 48% de avaliação positiva em cada segmento.

Também revelou-se um equilíbrio na avaliação positiva ao analisar a região dos eleitores. Na Grande Vitória, 43% consideram a gestão Bolsonaro boa ou ótima e, no interior, 45%. Mas a Região Metropolitana também é crítica e 36% classificam o governo Bolsonaro como ruim ou péssimo.