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Eleições 2022

Ipec: avaliação positiva da gestão Bolsonaro sobe 9 pontos no ES

Pesquisa realizada no Espírito Santo revela que para 44% dos eleitores o governo de Jair Bolsonaro (PL) é bom ou ótimo

Publicado em 22 de Outubro de 2022 às 12:58

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

22 out 2022 às 12:58
Pesquisa mostra avaliação do presidente Jair Bolsonaro no ES
Pesquisa mostra avaliação do presidente Jair Bolsonaro no ES Crédito: Arte Geraldo Neto
A avaliação positiva do governo de Jair Bolsonaro (PL) subiu nove pontos percentuais no Espírito Santo. Ele é considerado bom (23%) ou ótimo (21%) para 44% dos eleitores. No levantamento anterior, feito no início do mês, antes do primeiro turno, a avaliação positiva do presidente era de 35% no Estado.
Os dados são da primeira pesquisa do segundo turno realizada pelo Ipec a pedido da TV Gazeta, revelando que  a gestão do presidente é bem avaliada pela maioria dos entrevistados no Espírito Santo.
Na consulta, divulgada nesta sexta-feira (21), 21% classificaram o governo como regular, enquanto 10% acham ruim e outros 24%, péssimo (totalizando 34% de avaliação negativa). 

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Bolsonaro obteve a melhor avaliação entre os mais ricos. Na faixa de renda acima de cinco salários mínimos (mais de R$ 6.060), 39% consideram o governo ótimo e outros 24%, bom. Para quem recebe até um salário (R$ 1.212), 27% avaliam a gestão como péssima. 
E é o público masculino que avalia melhor a gestão: enquanto 47% dos homens capixabas apontam que o governo é bom ou ótimo, entre as mulheres, 36% consideram ruim ou péssimo. 
O presidente também conquistou a preferência entre os brancos — 53% consideram o governo bom ou ótimo — e evangélicos. Nesse segmento religioso, a avaliação positiva alcançou 59% dos entrevistados. 

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No recorte por idade, Bolsonaro se destaca na faixa etária de 35 a 44 anos, na qual 50% consideram a gestão boa ou ótima. No eleitorado de 60 anos ou mais, o índice de avaliação positiva é de 49%.
No critério de escolaridade, o presidente obteve desempenho equilibrado em todas as faixas, do nível fundamental, com 45% dos entrevistados classificando o governo como bom ou ótimo; ao médio e superior, com 48% de avaliação positiva em cada segmento. 
Também revelou-se um equilíbrio na avaliação positiva ao analisar a região dos eleitores. Na Grande Vitória, 43% consideram a gestão Bolsonaro boa ou ótima e, no interior, 45%. Mas a Região Metropolitana também é crítica e 36% classificam o governo Bolsonaro como ruim ou péssimo. 

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa eleitoral TV Gazeta/Ipec foi realizada entre os dias 19 e 21 de outubro, com 800 entrevistas em 29 municípios. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-04994/2022, e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob o protocolo BR-04574/2022.

Especificações técnicas

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