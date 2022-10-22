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Segundo turno

Pesquisa Ipec: 14% admitem mudar voto para governador do ES

Esses 14% podem votar em candidato diferente daquele indicado por eles no levantamento realizado pelo Ipec para o segundo turno da disputa ao governo do ES

Publicado em 22 de Outubro de 2022 às 14:51

Ednalva Andrade

Ednalva Andrade

Publicado em 

22 out 2022 às 14:51
Ipec mostra pesquisa sobre votos definitivos para governador do ES
86% dos eleitores do ES dizem estar com intenção de voto consolidada Crédito: Arte Geraldo Neto
A nove dias do segundo turno das eleições 2022, 14% dos eleitores afirmaram que ainda podem mudar o voto para governador do Espírito Santo, conforme dados da pesquisa Ipec realizada a pedido da TV Gazeta divulgada nesta sexta-feira (21). 
Isso significa que esses 14% ainda podem mudar de opinião e escolher  um candidato diferente daquele que indicaram na pesquisa quanto estiverem diante das urnas, no próximo dia 30, data do segundo turno da corrida pelo comando do Palácio Anchieta.
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De maneira geral, os entrevistados que informaram estar com a intenção de voto consolidada somam 86%. A pesquisa tem margem de erro de três pontos para mais ou para menos.
No recorte por candidato, o voto está mais consolidado entre os eleitores do ex-deputado federal Carlos Manato (PL), sendo que 88% disseram que a decisão é definitiva e apenas 11% afirmaram que ainda podem mudar de opinião.
Entre os que afirmaram que vão votar para reeleger o governador Renato Casagrande (PSB), 84% não mudam o voto. Mas 16% informaram que ainda podem repensar a escolha.

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Casagrande lidera a primeira pesquisa Ipec de intenção de voto para o governo do ES no segundo turno. A pergunta sobre a definição do voto foi feita somente aos entrevistados que indicaram um dos dois concorrentes. Com isso, ficaram de fora dessa questão 10% do total dos entrevistados no levantamento, sendo 4% que disseram que vão votar em branco ou nulo e 6% de indecisos.
O levantamento foi realizado pelo Ipec, instituto de pesquisa criado por ex-executivos do Ibope Inteligência, que encerrou as suas atividades em 2021. Essa é a primeira pesquisa Ipec/TV Gazeta depois do início da campanha para o segundo turno das eleições.

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa eleitoral TV Gazeta/Ipec foi realizada entre os dias 19 e 21 de outubro, com 800 entrevistas em 29 municípios. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-04994/2022, e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob o protocolo BR-04574/2022.

Especificações técnicas

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