Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Lula: ofensas contra Cármen Lúcia não poderiam ser feitas por ninguém
Roberto Jefferson

Lula: ofensas contra Cármen Lúcia não poderiam ser feitas por ninguém

"Ninguém tem o direito de utilizar os palavrões com uma pessoa comum muito menos com uma ministra da Suprema Corte", disse o petista.

Publicado em 23 de Outubro de 2022 às 15:24

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

23 out 2022 às 15:24
O candidato à Presidência pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva
O candidato à Presidência pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva Crédito: Lula.com.br
O candidato do PT à Presidência, Luiz Inácio Lula da SilvaLuiz Inácio Lula da Silva, criticou na tarde deste domingo, 23, as ofensas proferidas pelo ex-deputado Roberto Jefferson (PTB) contra a ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Cármen Lúcia. As declarações do petista foram feitas minutos após o petebista resistir a uma determinação de prisão do STF.
"As ofensas que esse cidadão, que eu prefiro não falar o nome, fez a Cármen não são possíveis de serem aceitas por ninguém que ama a democracia. Ninguém tem o direito de utilizar os palavrões com uma pessoa comum muito menos com uma ministra da Suprema Corte", disse o petista.

Veja Também

Roberto Jefferson atira em policiais federais e resiste à prisão; veja vídeo

Na fala à imprensa, Lula disse ter recebido informações que Jefferson teria lançado uma granada contra agentes da Polícia Federal que foram a sua casa em Comendador Levy Gaspariano (RJ), além de ter trocado tiros com os oficiais. O ex-presidente disse que era necessário aguardar para saber a verdade do caso.
O petista repetiu ainda que a campanha de seu concorrente, o presidente Jair Bolsonaro (PL), se pauta em mentiras e que, por isso, ele seguirá pedindo direitos de resposta na Justiça.
"A Justiça tem se esforçado muito para limitar o índice da mentira nas eleições", afirmou Lula. Ele destacou ainda que Bolsonaro sabe que "as mentiras que está contando vão virar processos contra ele".
O candidato petista afirmou também que a última semana de campanha será focada em conversar com os eleitores indecisos. Ele citou, como exemplo, jovens que fizeram o título de eleitor mas não foram votar no primeiro turno. "O que está em jogo não é a campanha em si, é se a democracia vai prevalecer neste país", afirmou Lula.

LEIA MAIS 

Ministra do STF é alvo de ataques de Roberto Jefferson: 'Prostituta, bruxa'

TSE concede direito de resposta a Lula e tira quase 1 hora de Bolsonaro na TV

Bolsonaro volta a ameaçar frear o Judiciário caso seja reeleito

Marina Silva vem ao ES em campanha por Lula

Ipec: avaliação positiva da gestão Bolsonaro sobe 9 pontos no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Jair Bolsonaro Lula STF Cármen Lúcia Eleições 2022
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cantor Silva
Justiça mantém indenização de R$ 20 mil a Silva por show cancelado no ES
PM fica ferido após capotar carro em Alegre
Policial militar fica ferido após capotar carro em Alegre
Oscar Schmidt, ex jogador de basquete: tumor diagnosticado em 2011
Morre Oscar Schmidt, o "Mão Santa" do basquete brasileiro, aos 68 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados