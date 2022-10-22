Bolsonaro volta a ameaçar frear o Judiciário caso seja reeleito

Artur Rodrigues

"Tenho certeza, se Deus quiser, após o dia 30 de outubro, com a nossa reeleição, a questão da liberdade se acalmará em nosso país. Haverá maior independência entre os poderes", disse, citando a Jovem Pan. "Tenho certeza que, após as eleições, nenhum outro órgão de imprensa será atingido com censura."

Bolsonaro disse que haverá maior independência entre os poderes, se for reeleito Crédito: Alan Santos / PR

Na segunda-feira (17), os ministros do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) concederam três direitos de resposta ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Jovem Pan.

Os ministros aprovaram por 4 votos a 3 os recursos apresentados pela campanha de Lula para permitir que o petista rebata afirmações de que ele mente, não foi "inocentado" e que irá perseguir cristãos.

"Hoje a água bateu na cintura de toda a imprensa brasileira. Imprensa tem que ter liberdade até para errar", afirmou Bolsonaro sobre a decisão. "Após as eleições, nenhum outro órgão de imprensa será atingido pela censura".

Não foi a primeira vez que o TSE concedeu direito de resposta a Lula contra a Jovem Pan.

No último domingo (16), a ministra Bucchianeri mandou a filial de Bauru (SP) da Jovem Pan, além de bolsonaristas e da senadora Mara Gabrilli (PSDB-SP), divulgarem resposta de Lula contra acusações de envolvimento do petista no assassinato do ex-prefeito de Santo André Celso Daniel.

Em setembro, a mesma ministra havia concedido direito de resposta a Lula na Jovem Pan para rebater afirmações de comentaristas da rádio de que o petista atuaria em conluio com o presidente do TSE, Alexandre de Moraes

Durante o evento bolsonarista deste sábado (22), um comício em Guarulhos (na Grande São Paulo), a emissora de rádio e TV teve seu nome gritado pelo público. Bolsonaristas acusam a Justiça Eleitoral de censurar a emissora.

O presidente esteve ao lado do seu candidato ao governo do Estado em São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) e do padre Kelmon (PTB), candidato à presidência no primeiro turno.