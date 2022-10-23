Repórter cinematográfico de afiliada da Globo é agredido por apoiadores de Jefferson

A confusão em frente à casa de Roberto Jefferson neste domingo (23) acabou com o repórter cinematográfico da InterTV, afiliada da TV Globo, agredido por apoiadores do ex-deputado e também do presidente Jair Bolsonaro (PL). A Polícia Federal, com ajuda do Bope, faz cerco à residência do político, que resistiu à prisão atirando e jogando granadas contra agentes federais.
Rogério de Paula, de 59 anos, levou um soco, caiu no chão, bateu a cabeça e teria tido um início de convulsão, segundo informações do G1. A câmera que ele usava também foi danificada durante a agressão.
Segundo a InterTV, será registrado um boletim de ocorrência contra os agressores, ainda não identificado. Rogério está lúcido, mas foi levado para o Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Três Rios, para passar por exames. O grupo bolsonarista chegou a ser abordado pela PM, mas foi liberado sem prisão.
Em nota, a Federação Nacional dos Jornalistas disse repudiar a violência contra os profissionais de imprensa. "A Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ) e o Sindicato dos Jornalistas do Município do Rio de Janeiro repudiam e condenam mais esse ato de violência contra um trabalhador da mídia. Ao mesmo tempo, cobram das autoridades a apuração e punição do agressor", disse em nota.