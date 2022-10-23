Repórter cinematográfico de afiliada da Globo é agredido por apoiadores de Jefferson

Rogério de Paula, de 59 anos, levou um soco, caiu no chão, bateu a cabeça e teria tido um início de convulsão, segundo informações do G1. A câmera que ele usava também foi danificada durante a agressão.

Segundo a InterTV, será registrado um boletim de ocorrência contra os agressores, ainda não identificado. Rogério está lúcido, mas foi levado para o Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Três Rios, para passar por exames. O grupo bolsonarista chegou a ser abordado pela PM, mas foi liberado sem prisão.