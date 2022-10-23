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Ataque à PF

Jefferson: Bolsonaro trata apoiador como bandido ao anunciar prisão

Roberto Jefferson resistiu à prisão, disparou mais de 20 tiros de fuzil e lançou duas granadas contra policiais federais. Dois deles ficaram feridos

Publicado em 23 de Outubro de 2022 às 20:24

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 out 2022 às 20:24
Roberto Jefferson e Bolsonaro em encontro pelo PTB em abril de 2020
Roberto Jefferson e Bolsonaro em encontro pelo PTB em abril de 2020 Crédito: Redes Sociais/Reprodução
BRASÍLIA- O presidente Jair Bolsonaro (PL) chamou o ex-deputado Roberto Jefferson (PTB), preso neste domingo (23), de criminoso e bandido.
O chefe do Executivo anunciou sua prisão em vídeo divulgado nas redes sociais. Jefferson, seu apoiador, já estava em prisão domiciliar e resistia ao novo mandado de prisão nesta tarde, após chamar a ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Carmen Lúcia de "prostituta".
"Como determinei ao ministro da Justiça, Anderson Torres, Roberto Jefferson acaba de ser preso. O tratamento dispensado a quem atira em policial é o de bandido. Presto minha solidariedade aos policiais feridos no episódio", afirmou.
Jefferson resistiu à prisão, disparou mais de 20 tiros de fuzil e lançou duas granadas contra policiais federais. Dois deles ficaram feridos.
Nas redes sociais, mais cedo, Bolsonaro havia repudiado as declarações do ex-deputado, e determinado que o ministro fosse ao local acompanhar o episódio.

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