Jefferson: Bolsonaro trata apoiador como bandido ao anunciar prisão

Roberto Jefferson e Bolsonaro em encontro pelo PTB em abril de 2020 Crédito: Redes Sociais/Reprodução

O chefe do Executivo anunciou sua prisão em vídeo divulgado nas redes sociais. Jefferson, seu apoiador, já estava em prisão domiciliar e resistia ao novo mandado de prisão nesta tarde, após chamar a ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Carmen Lúcia de "prostituta".

- Prisão do criminoso Roberto Jefferson. pic.twitter.com/kWYq4GqRNp — Jair M. Bolsonaro 2️⃣2️⃣ (@jairbolsonaro) October 23, 2022

"Como determinei ao ministro da Justiça, Anderson Torres, Roberto Jefferson acaba de ser preso. O tratamento dispensado a quem atira em policial é o de bandido. Presto minha solidariedade aos policiais feridos no episódio", afirmou.

Jefferson resistiu à prisão, disparou mais de 20 tiros de fuzil e lançou duas granadas contra policiais federais. Dois deles ficaram feridos.