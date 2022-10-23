Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Bolsonaro diz repudiar reação de Roberto Jefferson contra PF, mas critica inquérito
Tiro em policiais

Bolsonaro diz repudiar reação de Roberto Jefferson contra PF, mas critica inquérito

Em suas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro condenou a reação de Jefferson e diz que vai enviar o ministro da Justiça para acompanhar o andamento do caso

Publicado em 23 de Outubro de 2022 às 15:24

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 out 2022 às 15:24

PAULO SALDAÑA

BRASÍLIA, DF - O presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), publicou nas redes sociais um texto em que repudia a "ação armada" do aliado e ex-deputado Roberto Jefferson (PTB), que reagiu a abordagem da Polícia Federal neste domingo (23). Jefferson atirou contra agentes e uma policial ficou ferida.
A operação ocorre um dia após Jefferson xingar a ministra Cármen Lúcia, ministra do STF (Supremo Tribunal Federal), e a comparar a "prostitutas", "arrombadas" e "vagabundas" em um vídeo publicado por sua filha Cristiane Brasil (PTB) nas redes sociais.
Na publicação, Bolsonaro também diz repudiar as falas contra a ministra, sem deixar de criticar a corte na condução de investigações.
"Repudio as falas do Sr. Roberto Jefferson contra a Ministra Carmen Lúcia e sua ação armada contra agentes da PF, bem como a existência de inquéritos sem nenhum respaldo na Constituição e sem a atuação do MP [Ministério Público]", publicou Bolsonaro em sua conta no Twitter.
O presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), durante solenidade em Brasília
O presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), durante solenidade em Brasília Crédito: Isac Nóbrega/PR
O presidente afirmou ainda que determinou a ida do ministro da Justiça, Anderson Torres ao Rio de Janeiro para acompanhar o andamento do episódio.

Veja Também

Roberto Jefferson atira em policiais federais e resiste à prisão; veja vídeo

O ex-deputado, que cumpre prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica, foi alvo de uma ação da Polícia Federal a pedido de Alexandre de Moraes, do STF. Com a chegada dos policiais, ele reagiu e gravou vídeos.
"Eu não vou me entregar. Eu não vou me entregar porque acho um absurdo. Chega, me cansei de ser vítima de arbítrio, de abuso. Infelizmente, eu vou enfrentá-los", diz Jefferson em vídeo gravado dentro da casa do próprio ex-deputado.
Roberto Jefferson
Roberto Jefferson Crédito: PTB / Instagram / Reprodução
Em outro vídeo, o para-brisa do veículo da PF aparece estilhaçado. "Mostrar a vocês que o pau cantou. Eles atiraram em mim, eu atirei neles. Estou dentro de casa, mas eles estão me cercando. Vai piorar, vai piorar muito. Mas eu não me entrego", afirma.

BOLSONARO SOBRE JEFFERSON: 'NÃO TEM UMA FOTO COMIGO'

Roberto Jefferson e Bolsonaro em encontro pelo PTB em abril de 2020
Roberto Jefferson e Bolsonaro em encontro pelo PTB em abril de 2020 Crédito: Redes Sociais/Reprodução
O presidente Jair Bolsonaro (PL) negou neste domingo, 23, que existam fotos dele com o ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB), que mais cedo atirou contra dois policiais federais que foram cumprir ordem de prisão contra ele. "Não tem uma foto dele comigo", disse. Apesar da afirmação, registros de Jefferson ao lado de Bolsonaro estão sendo publicados nas redes sociais. Pelo menos três fotos de diferentes visitas do deputado ao Palácio do Planalto foram compartilhadas, uma delas foi tirada em .
A afirmação de Bolsonaro feita em transmissão ao vivo ao lado de Tarcísio de Freitas (Republicanos), candidato ao governo de São Paulo. Na sequência, o presidente leu a publicação que fez no Twitter na qual repudia as falas de Jefferson contra a ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF). Na nota, Bolsonaro informa que determinou a ida do ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, ao Rio de Janeiro para acompanhar o "andamento deste lamentável episódio".
Também na transmissão, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, afirmou que Jefferson nunca foi coordenador da campanha de reeleição de Bolsonaro. Faria fez o comentário em resposta ao deputado federal André Janones (Avante-MG), que declarou nas redes sociais que Jefferson é "um dos coordenadores informais da campanha".

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Ministra do STF é alvo de ataques de Roberto Jefferson: 'Prostituta, bruxa'

TSE derruba candidatura de Roberto Jefferson a presidente

TSE corta 'fundão' e sinaliza veto à candidatura de Roberto Jefferson

Alexandre de Moraes suspende Roberto Jefferson da presidência do PTB

Alexandre de Moraes determina volta de Roberto Jefferson à prisão após alta hospitalar

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Jair Bolsonaro STF Roberto Jefferson Polícia Federal Cármen Lúcia Alexandre de Moraes
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados