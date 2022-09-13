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Candidato à Presidência

Veja as propostas de Jair Bolsonaro para o Brasil

Atual presidente tenta a reeleição pelo PL após comandar o país por quatro anos

Publicado em 

13 set 2022 às 14:48

Publicado em 13 de Setembro de 2022 às 14:48

Jair Bolsonaro candidato à presidência da República
Jair Bolsonaro, candidato à Presidência da República pelo PL Crédito: Amarildo/Geraldo Neto
Nascido em Campinas em 1955, Jair Bolsonaro foi eleito presidente do Brasil em 2018 e concorre à reeleição. Foi capitão do Exército e sua carreira política começou em 1988, quando foi eleito vereador do Rio de Janeiro. Foi eleito deputado federal por sete mandatos, sendo o primeiro em 1990. Suas bandeiras são a defesa dos direitos dos militares ativos, redução da maioridade penal, o direito à legítima defesa e a posse de arma de fogo.

SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

  • Avançar e Consolidar a Melhoria no Acesso aos Serviços de Saúde com Qualidade as ações tendentes à consolidação do Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica o programa da Saúde Digital também será fortalecido
  • Ampliar e Fortalecer as Políticas e Programas Direcionados às Mulheres, Crianças e Adolescentes, Pessoas Idosas e Pessoas com Deficiência 
  • Ampliar e Fortalecer a Política Nacional de Esporte e do Fomento do Exercício Físico 
  • Assistência Social para Autonomia das Famílias 
  • Promover o Acesso à Água Potável e ao Saneamento Básico como um Direito Social Fundamental 
  • Promover os Direitos Humanos para Todos 
  • Promover o Bem-Estar Para Todos
  • Promover a Segurança Alimentar e a Alimentação Saudável

EDUCAÇÃO E CULTURA

  • Seguir Recuperando e Avançando na Ampliação do Acesso e Permanência à Educação em Todos os seus Níveis e Modalidades 24 
  • Melhorar a posição brasileira nos diversos rankings, como o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa), em sua próxima edição. 
  • Dar continuidade e consolidar ações complementares importantes, como: a democratização da internet nas escolas –
  • Construção de novas creches e a manutenção das existentes; a manutenção da Política Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)2
  • O monitoramento da qualidade e dos resultados obtidos, a fim de redirecionar eventuais falhas no mais curto prazo possível
  • É importante dar continuidade na recuperação do ensino das crianças e jovens que foram prejudicados com o fechamento das escolas durante a pandemia.
  • Também é preciso aliar o ensino presencial com o realizado na modalidade a distância, analisando e considerando aspectos e peculiaridades de cada região e microrregião, tais como: quantidade de escolas; distância da moradia dos alunos; infraestrutura disponível; conectividade; e necessidade de alimentação escolar, entre outros.-serão reforçadas as ações de promoção das políticas de formação e valorização dos professores, fortalecendo os planos de carreira e remuneração, melhorando as condições de trabalho e saúde e fornecendo formação inicial e continuada que estimule a articulação entre teoria e prática.
  • Se fortalecerá a gestão das políticas públicas para a cultura, por meio da ampliação das capacidades de planejamento e execução de metas, a articulação das esferas dos poderes públicos, o estabelecimento de redes institucionais das três esferas de governo e a articulação com instituições e empresas do setor privado e organizações da sociedade civil.
  • Igualmente, se priorizará a consolidação da implantação do Sistema Nacional de Cultura - SNC como instrumento de articulação, gestão, informação, formação, fomento e promoção de políticas públicas de cultura com participação e controle da sociedade civil e envolvendo as três esferas de governo (federal, estadual e municipal).

EMPREGO

  • Avançar e Consolidar as Políticas de Geração de Emprego e Renda
  • Além da continuidade da geração de oportunidades para os brasileiros, no segundo mandato, o Governo Bolsonaro se concentrará em políticas para formalização dos trabalhadores informais e na redução da taxa de informalidade, ainda na casa de 40% da força de trabalho. 
  • Na esfera trabalhista, contribuíram para o cumprimento dos objetivos das políticas públicas de geração de emprego e renda, as ações de melhoria do ambiente de negócios, redução de burocracias e modernização trabalhista
  • Também é indispensável avançar na agenda de empregabilidade de jovens e mulheres, do
  • Além da continuidade da geração de oportunidades para os brasileiros, no segundo mandato, o Governo Bolsonaro se concentrará em políticas para formalização dos trabalhadores informais e na redução da taxa de informalidade, ainda na casa de 40% da força de trabalho. 
  • Também é indispensável avançar na agenda de empregabilidade de jovens e mulheres,
  • Um dos compromissos prioritários do governo reeleito será a manutenção do valor de 600 reais para o Auxílio Brasil a partir de janeiro de 2023. 
  • Fortalecer a educação profissional e tecnológica e a Educação Superior, de forma a aproximá-las das necessidades sociais, regionais e do mercado de trabalho, estimulando ainda empreendedorismo inovador
  • O governo continuará avançando e fortalecendo os programas de qualifi cação profi ssional de acordo com as vocações regionais e locais, 
  • O governo, no seu segundo mandato, continuará estimulando as políticas de inclusão produtiva e de qualificação dos trabalhadores mais afetados pela mudança tecnológica, em especial da população idosa, com foco no desenvolvimento de aptidões e adaptação aos novos padrões produtivos. 
  • Importante acrescentar a implementação das políticas públicas voltadas para a inserção do jovem e da mulher no mercado de trabalho de forma justa e assertiva, a igualdade de salários entre homens e mulheres que desempenham a mesma ocupação laboral e a possibilidade de equilibrar, até mesmo por meio do trabalho híbrido ou home office
  • Sistema Nacional de Emprego precisa ser modernizado

TRANSPORTE

  • Não tem propostas

SEGURANÇA

  • Enfatiza-se o fortalecimento das ações no combate ao crime organizado e outras ameaças à segurança e defesa nacional, utilizando amplo espectro de tecnologias disponíveis, como drones, inteligência artificial e perícia forense, dentre outros, sempre em coordenação e integração entre as instituições federais e os órgãos estaduais e municipais,
  • E aumento e continuidade dos investimentos nos Órgãos de Segurança Pública e nas Forças Armadas
  • Aperfeiçoamento dos seus planos de carreira e de remuneração, da sua retaguarda jurídica e da continuidade da melhor capacitação
  • A família do campo e seus bens, assim como sua propriedade, deverá ser objeto de políticas efetivas e ações céleres a fim de garantir sua segurança e liberdade, seja para o pequeno produtor da agricultura familiar, seja para o grande produtor da agropecuária.

MEIO AMBIENTE

  • Promoção do Uso da Tecnologia e da Inovação para a Sustentabilidade Ambiental 
  • Fortalecimento do Controle e da Fiscalização das Queimadas Ilegais, do Desmatamento e dos Crimes Ambientais
  • Fortalecimento dos Incentivos Positivos para a Promoção de Modelos Produtivos Sustentáveis
  • Fortalecimento e Ampliação das Políticas de Promoção do Verde e do Desenvolvimento Sustentável
  • Proteção e Promoção dos Direitos dos Povos Indígenas e Quilombolas
  • Promoção da Pesca Sustentável  
  • Promoção da Saúde Animal  
  • Promoção e Fortalecimento da Justiça Ambiental
  • Defesa, Proteção e Promoção do Desenvolvimento Sustentável da Amazônia

HABITAÇÃO

  • Não tem propostas

INFRAESTRUTURA

  • Promover a Intermodalidade do Sistema Nacional de Transporte 
  • Ampliar a Cobertura e Qualidade do Transporte Ferroviário 
  • Ampliar e Melhorar a Navegação de Cabotagem e Hidroviária 
  • Ampliar e Modernizar a Logística Nacional de Produtos e Mercadorias 
  • Ampliar e Fortalecer o Processo de Desestatização e Concessões da Infraestrutura Nacional

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