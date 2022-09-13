Veja as propostas de Jair Bolsonaro para o Brasil

Nascido em Campinas em 1955, Jair Bolsonaro foi eleito presidente do Brasil em 2018 e concorre à reeleição. Foi capitão do Exército e sua carreira política começou em 1988, quando foi eleito vereador do Rio de Janeiro. Foi eleito deputado federal por sete mandatos, sendo o primeiro em 1990. Suas bandeiras são a defesa dos direitos dos militares ativos, redução da maioridade penal, o direito à legítima defesa e a posse de arma de fogo.
SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Avançar e Consolidar a Melhoria no Acesso aos Serviços de Saúde com Qualidade as ações tendentes à consolidação do Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica o programa da Saúde Digital também será fortalecido
- Ampliar e Fortalecer as Políticas e Programas Direcionados às Mulheres, Crianças e Adolescentes, Pessoas Idosas e Pessoas com Deficiência
- Ampliar e Fortalecer a Política Nacional de Esporte e do Fomento do Exercício Físico
- Assistência Social para Autonomia das Famílias
- Promover o Acesso à Água Potável e ao Saneamento Básico como um Direito Social Fundamental
- Promover os Direitos Humanos para Todos
- Promover o Bem-Estar Para Todos
- Promover a Segurança Alimentar e a Alimentação Saudável
EDUCAÇÃO E CULTURA
- Seguir Recuperando e Avançando na Ampliação do Acesso e Permanência à Educação em Todos os seus Níveis e Modalidades 24
- Melhorar a posição brasileira nos diversos rankings, como o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa), em sua próxima edição.
- Dar continuidade e consolidar ações complementares importantes, como: a democratização da internet nas escolas –
- Construção de novas creches e a manutenção das existentes; a manutenção da Política Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)2
- O monitoramento da qualidade e dos resultados obtidos, a fim de redirecionar eventuais falhas no mais curto prazo possível
- É importante dar continuidade na recuperação do ensino das crianças e jovens que foram prejudicados com o fechamento das escolas durante a pandemia.
- Também é preciso aliar o ensino presencial com o realizado na modalidade a distância, analisando e considerando aspectos e peculiaridades de cada região e microrregião, tais como: quantidade de escolas; distância da moradia dos alunos; infraestrutura disponível; conectividade; e necessidade de alimentação escolar, entre outros.-serão reforçadas as ações de promoção das políticas de formação e valorização dos professores, fortalecendo os planos de carreira e remuneração, melhorando as condições de trabalho e saúde e fornecendo formação inicial e continuada que estimule a articulação entre teoria e prática.
- Se fortalecerá a gestão das políticas públicas para a cultura, por meio da ampliação das capacidades de planejamento e execução de metas, a articulação das esferas dos poderes públicos, o estabelecimento de redes institucionais das três esferas de governo e a articulação com instituições e empresas do setor privado e organizações da sociedade civil.
- Igualmente, se priorizará a consolidação da implantação do Sistema Nacional de Cultura - SNC como instrumento de articulação, gestão, informação, formação, fomento e promoção de políticas públicas de cultura com participação e controle da sociedade civil e envolvendo as três esferas de governo (federal, estadual e municipal).
EMPREGO
- Avançar e Consolidar as Políticas de Geração de Emprego e Renda
- Além da continuidade da geração de oportunidades para os brasileiros, no segundo mandato, o Governo Bolsonaro se concentrará em políticas para formalização dos trabalhadores informais e na redução da taxa de informalidade, ainda na casa de 40% da força de trabalho.
- Na esfera trabalhista, contribuíram para o cumprimento dos objetivos das políticas públicas de geração de emprego e renda, as ações de melhoria do ambiente de negócios, redução de burocracias e modernização trabalhista
- Também é indispensável avançar na agenda de empregabilidade de jovens e mulheres, do
- Além da continuidade da geração de oportunidades para os brasileiros, no segundo mandato, o Governo Bolsonaro se concentrará em políticas para formalização dos trabalhadores informais e na redução da taxa de informalidade, ainda na casa de 40% da força de trabalho.
- Também é indispensável avançar na agenda de empregabilidade de jovens e mulheres,
- Um dos compromissos prioritários do governo reeleito será a manutenção do valor de 600 reais para o Auxílio Brasil a partir de janeiro de 2023.
- Fortalecer a educação profissional e tecnológica e a Educação Superior, de forma a aproximá-las das necessidades sociais, regionais e do mercado de trabalho, estimulando ainda empreendedorismo inovador
- O governo continuará avançando e fortalecendo os programas de qualifi cação profi ssional de acordo com as vocações regionais e locais,
- O governo, no seu segundo mandato, continuará estimulando as políticas de inclusão produtiva e de qualificação dos trabalhadores mais afetados pela mudança tecnológica, em especial da população idosa, com foco no desenvolvimento de aptidões e adaptação aos novos padrões produtivos.
- Importante acrescentar a implementação das políticas públicas voltadas para a inserção do jovem e da mulher no mercado de trabalho de forma justa e assertiva, a igualdade de salários entre homens e mulheres que desempenham a mesma ocupação laboral e a possibilidade de equilibrar, até mesmo por meio do trabalho híbrido ou home office
- Sistema Nacional de Emprego precisa ser modernizado
TRANSPORTE
- Não tem propostas
SEGURANÇA
- Enfatiza-se o fortalecimento das ações no combate ao crime organizado e outras ameaças à segurança e defesa nacional, utilizando amplo espectro de tecnologias disponíveis, como drones, inteligência artificial e perícia forense, dentre outros, sempre em coordenação e integração entre as instituições federais e os órgãos estaduais e municipais,
- E aumento e continuidade dos investimentos nos Órgãos de Segurança Pública e nas Forças Armadas
- Aperfeiçoamento dos seus planos de carreira e de remuneração, da sua retaguarda jurídica e da continuidade da melhor capacitação
- A família do campo e seus bens, assim como sua propriedade, deverá ser objeto de políticas efetivas e ações céleres a fim de garantir sua segurança e liberdade, seja para o pequeno produtor da agricultura familiar, seja para o grande produtor da agropecuária.
MEIO AMBIENTE
- Promoção do Uso da Tecnologia e da Inovação para a Sustentabilidade Ambiental
- Fortalecimento do Controle e da Fiscalização das Queimadas Ilegais, do Desmatamento e dos Crimes Ambientais
- Fortalecimento dos Incentivos Positivos para a Promoção de Modelos Produtivos Sustentáveis
- Fortalecimento e Ampliação das Políticas de Promoção do Verde e do Desenvolvimento Sustentável
- Proteção e Promoção dos Direitos dos Povos Indígenas e Quilombolas
- Promoção da Pesca Sustentável
- Promoção da Saúde Animal
- Promoção e Fortalecimento da Justiça Ambiental
- Defesa, Proteção e Promoção do Desenvolvimento Sustentável da Amazônia
HABITAÇÃO
- Não tem propostas
INFRAESTRUTURA
- Promover a Intermodalidade do Sistema Nacional de Transporte
- Ampliar a Cobertura e Qualidade do Transporte Ferroviário
- Ampliar e Melhorar a Navegação de Cabotagem e Hidroviária
- Ampliar e Modernizar a Logística Nacional de Produtos e Mercadorias
- Ampliar e Fortalecer o Processo de Desestatização e Concessões da Infraestrutura Nacional