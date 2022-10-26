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Eleições 2022

Em visita ao ES, Eduardo Bolsonaro critica movimento CasaNaro: "jamais"

Deputado federal participou de eventos nesta quarta (29) ao lado de Manato (PL) e comitiva de políticos que apoiam reeleição do pai, o presidente Bolsonaro
Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

26 out 2022 às 14:31

Publicado em 26 de Outubro de 2022 às 14:31

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), durante visita ao Espírito Santo
O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), durante visita ao Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira
O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), filho do atual presidente Jair Bolsonaro (PL), esteve no Espírito Santo nesta quarta-feira (26) para participar de eventos políticos. Ele chegou ao Estado por volta do meio dia e percorreu em carro aberto ruas da Serra e de Vila Velha pedindo votos para o candidato ao governo estadual Carlos Manato (PL) e para o pai.
Eleito para o terceiro mandato como deputado federal por São Paulo neste ano, Eduardo foi recepcionado no Aeroporto de Vitória por Manato e outros políticos e apoiadores do presidente da República. Logo na chegada, cumprimentou o público, tirou fotos e pediu à comitiva para comer uma moqueca capixaba. 
Cerca de 40 convidados almoçaram o prato típico em uma área do espaço Patrick Ribeiro, anexo ao Aeroporto. Entre os presentes no almoço oferecido ao deputado estavam correligionários de Manato e do presidente, como a deputada federal Soraya Manato (PTB); o vereador de Vitória e deputado federal eleito Gilvan (PL), Tenente Assis (PTB), que tentou uma vaga na Câmara dos Deputados, mas não se elegeu; o deputado estadual Torino Marques (PTB), que não conseguiu se eleger deputado federal; o deputado federal Neucimar Fraga (PP), que não se reelegeu; e os deputados estaduais eleitos Danilo Bahiense (PL), Capitão Assumção (PL) e Lucas Polese (PL). O senador eleito Magno Malta (PL) e o deputado federal eleito Evair de Melo (PP) chegaram por volta das 13h30.
Em visita ao ES, Eduardo Bolsonaro critica movimento CasaNaro: "jamais"
Sobre a campanha de Manato e Bolsonaro, Eduardo disse que as expectativas são muito boas. "Espero que os capixabas tenham acordado e que realmente a gente vá ter um governo estadual alinhado com o governo federal", falou.
Questionado sobre o movimento CasaNaro, encampado por políticos capixabas que apoiam a reeleição tanto de Renato Casagrande (PSB) quanto do presidente Bolsonaro, Eduardo criticou a escolha:
"Jamais. A relação do presidente Bolsonaro é íntima com Manato. Manato foi nosso colega na legislatura passada e sua esposa presta um bom trabalho, a Soraya, que é deputada federal conosco. Devido ao trabalho do Manato, que está girando o Estado, é um político conhecido, vai ser uma quebra de paradigma no Espírito Santo. Manato é o Bolsonaro aqui no Espírito Santo", defendeu.

Eduardo Bolsonaro visita o ES

Ainda no aeroporto, Eduardo comentou sobre o relatório entregue pela campanha de Bolsonaro ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na terça-feira (25), em que alega que rádios teriam deixado de exibir inserções da propaganda eleitoral do candidato à reeleição. A denúncia foi feita inicialmente pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria.
"Inicialmente, o Alexandre de Moraes [presidente do Tribunal Superior Eleitoral] falou que precisavam de provas mais robustas, e as provas foram entregues. Mais de cinco mil páginas de documentos da auditoria feita pela campanha do presidente Bolsonaro", informou Eduardo. Para ele, a demissão do servidor do TSE nesta quarta-feira pode ser "a ponta do iceberg". 
Em nota publicada no fim da manhã desta quarta, o tribunal afirmou sobre o assunto que não é tarefa da Corte distribuir o material a ser veiculado no horário gratuito. "Compete às emissoras de rádio e de televisão cumprirem o que determina a legislação eleitoral sobre a regular divulgação da propaganda eleitoral durante a campanha", disse o TSE. 
Após deixar o Aeroporto de Vitória, Eduardo Bolsonaro seguiu para o município da Serra. Lá, ele percorreu a Avenida Central, em Laranjeiras, em uma carreata que incluía um trio elétrico. Em uma caminhonete aberta, acompanhado de Manato, Magno e Gilvan, pediu voto para o presidente e para o candidato ao governo.
A militância empunhava bandeiras e distribuía adesivos e santinhos do ex-deputado.  Muitos carros buzinavam ao passar, e um breve engarrafamento se formou na via. Em uma gafe, Manato chegou a fazer com as mãos o sinal do presidente Lula, por engano.
Em seguida, Eduardo Bolsonaro e a comitiva percorreu ruas da Glória e da Praia da Costa, em Vila Velha. Na cidade, o deputado federal Neucimar Fraga (PP), que já foi prefeito de Vila Velha, dominou o microfone pedindo votos para Manato e para o presidente Bolsonaro para que o Estado esteja "alinhado com o governo federal".
Principalmente na Praia da Costa, moradores acenaram das janelas dos prédios. No nível da rua, os passantes estavam divididos: muitos acompanhavam a caravana e aproveitavam para tirar fotos com Eduardo, Magno e Manato; outros faziam "L" com a mão, em referência à Lula ou o "C", de Renato Casagrande (PSB), concorrente de Manato na disputa pelo governo estadual.
O filho do presidente fez uma parada para lanchar em um posto de gasolina na subida da Terceira Ponte. No local, também cumprimentou e tirou fotos com apoiadores. Em seguida, por volta das 17h30, ele seguiu para o Aeroporto de Vitória para deixar o Estado. 

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