O que é isso, Manato? O “L” do Lula?

A cena intrigou e deixou alguns bolsonaristas surpresos: Manato "lulou''? Aconteceu na tarde desta quarta-feira (26), na movimentada Avenida Central de Laranjeiras, na Serra. O candidato do PL ao governo do Estado, o bolsonarista convicto Carlos Manato
, acenou para uma mulher fazendo com os dedos o gesto típico dos apoiadores de Lula (PT), o rival de Bolsonaro na corrida presidencial.
A caravana com Manato, o deputado federal Eduardo Bolsonaro
(PL-SP), o senador eleito Magno Malta (PL-ES) e outros apoiadores passava pela via comercial quando uma mulher, que aparentava ser funcionária de uma loja, fez da calçada o gesto do L petista para Manato.
Em cima de uma caminhonete, que deu uma pequena parada no meio da avenida, Manato respondeu à eleitora de Lula querendo fazer com as mãos o movimento de arminha, marca registrada dos bolsonaristas. Mas o gesto, pelo que se vê na imagem captada pelo repórter-fotográfico Fernando Madeira, de A Gazeta, não foi bem executado.
Ficou tão esquisito que o filho do presidente Bolsonaro, que esteve nesta quarta participando das atividades de campanha de Manato na Grande Vitória
, chamou a atenção do candidato do PL ao governo do Estado.
E foi em alto e bom som, do microfone, pra todo mundo ouvir. “Manato, arminha é com o dedo para frente, não para cima”, ensinou o armamentista Eduardo Bolsonaro.
Em contato com a coluna, Manato alega que viu eleitores de Lula fazendo o "L" característico do candidato do PT e disse pra eles, em tom de ironia: "Faz arminha pra cima, faz arminha ao contrário".
Registrada a gafe, a caravana passou. E o gesto ficou.