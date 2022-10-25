Agenda interna de Manato no domingo vaza: tem carreata da vitória e até beach tennis

Manato tem uma agenda intensa no domingo de eleição Crédito: Fernando Madeira

Existe uma agenda pública, divulgada para a imprensa, e uma mais restrita, praticamente secreta, da campanha de Carlos Manato , candidato do PL ao governo do Estado. A coluna teve acesso à agenda confidencial deste domingo de eleição, recheada de atividades e com alguns compromissos curiosos.

Chama atenção, em primeiro lugar, que o candidato bolsonarista está tão confiante na vitória sobre o governador Renato Casagrande (PSB) que previamente já reservou a noite de domingo para a carreata da vitória, a partir das 20h.

E não é só isso: o ex-deputado federal também está se permitindo ao luxo de jogar beach tennis, no final da manhã, em pleno domingo de eleição. O jogo é o seguinte: enquanto milhares de eleitores se encaminham às urnas em todo o Estado, Manato estará dando umas raquetadas com amigos.

A coluna apurou que a agenda quase secreta foi confeccionada apenas para “consumo interno” da campanha, mas um dos assessores de Manato acabou divulgando a programação para algumas pessoas, o que provocou um certo mal-estar nas hostes manatistas.

A agenda prévia de Manato que era pra ser "secreta" Crédito: Divulgação

No restante da programação, atividades convencionais de um candidato a cargo majoritário no dia de uma eleição: ir votar, votar com a mulher, entrevistas, reuniões…