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Leonel Ximenes

Agenda interna de Manato no domingo vaza: tem carreata da vitória e até beach tennis

Coluna teve acesso à programação do candidato do PL ao governo do Estado no dia da eleição

Públicado em 

25 out 2022 às 14:52
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Sabatina com Manato, candidato ao Governo do ES
Manato tem uma agenda intensa no domingo de eleição Crédito: Fernando Madeira
Existe uma agenda pública, divulgada para a imprensa, e uma mais restrita, praticamente secreta, da campanha de Carlos Manato, candidato do PL ao governo do Estado. A coluna teve acesso à agenda confidencial deste domingo de eleição, recheada de atividades e com alguns compromissos curiosos.
Chama atenção, em primeiro lugar, que o candidato bolsonarista está tão confiante na vitória sobre o governador Renato Casagrande (PSB) que previamente já reservou a noite de domingo para a carreata da vitória, a partir das 20h.
E não é só isso: o ex-deputado federal também está se permitindo ao luxo de jogar beach tennis, no final da manhã, em pleno domingo de eleição. O jogo é o seguinte: enquanto milhares de eleitores se encaminham às urnas em todo o Estado, Manato estará dando umas raquetadas com amigos.

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A coluna apurou que a agenda quase secreta foi confeccionada apenas para “consumo interno” da campanha, mas um dos assessores de Manato acabou divulgando a programação para algumas pessoas, o que provocou um certo mal-estar nas hostes manatistas.
A agenda prévia de Manato que era pra ser
A agenda prévia de Manato que era pra ser "secreta" Crédito: Divulgação
No restante da programação, atividades convencionais de um candidato a cargo majoritário no dia de uma eleição: ir votar, votar com a mulher, entrevistas, reuniões…

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No final, um aviso cauteloso: a “agenda pode sofrer alteração sem aviso prévio”. Pode mudar, por exemplo, se o adversário de Manato for vitorioso. Neste caso, a carreata da vitória estará suspensa. Pelos próximos dois ou quatro anos.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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