Casagrande promete concurso todo ano para a segurança pública

Sabatina com o candidato ao governo do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB) Crédito: Vitor Jubini

Caso seja eleito para governar o Espírito Santo mais quatro anos, o governador e candidato à reeleição Renato Casagrande (PSB) pretende fazer concurso todos os anos para reforçar as forças de segurança. De acordo com ele, seriam seleções para "contratar menos (servidores por vez), mas todos os anos". A previsão é de provas para Polícia Militar, Polícia Civil, para policial penal e para agente socioeducativo.

Durante a entrevista, Casagrande detalhou outros investimentos previstos para a área de segurança, como em tecnologia, destacando a criação de um cerco de inteligência com 1.500 câmeras em todo o Espírito Santo até o final do ano, que estarão ligadas a um sistema de inteligência artificial. A plataforma também estará conectada ao Ciodes, ao Detran e às secretarias da Fazenda e do Meio Ambiente. E ainda será ligada ao sistema de identificação civil e criminal, que vai permitir reconhecimento facial de procurados pela polícia e de desaparecidos, por exemplo.

"Essa vai ser a grande mudança. A polícia vai continuar a sua ação tradicional, ninguém vai dispensar o policial, mas estamos migrando para uma ação tecnológica, que vai reduzir muito a impunidade. E quando se reduz a impunidade, se reduz a prática do crime, porque fica mais difícil", detalhou.

VEJA NO VÍDEO A SABATINA COMPLETA

MOVIMENTO "CASANARO"

Questionado sobre o movimento #CasaNaro, em que apoiadores declaram apoio na reeleição do governador e também na do candidato à Presidência Jair Bolsonaro (PL), ele considera um movimento natural, visto que vários partidos da base do presidente também estão entre as legendas que o apoiam no Estado, como o PP.

"Tenho o valor do diálogo, porque eu sei que eu terei que me relacionar com qualquer presidente que for eleito. Então, se o presidente Lula ganhar a eleição, vou me relacionar com eles. Eu não estou dividindo o Estado ideologicamente entre esquerda e direita, eu estou buscando unificar a população capixaba em torno de um projeto de Estado que leva em consideração valores do diálogo, da respeitabilidade, da empatia, da sensibilidade com a dor dos outros. Que consegue conviver com quem pensa diferente. Então, essa é a grande diferença. Eu quero unificar o Estado do Espírito Santo, e o meu adversário e as lideranças do meu adversário querem dividir", disse.

Sabatina com o candidato ao governo do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB) Crédito: Vitor Jubini

SEGUNDO TURNO

Sobre a disputa ter ido para o segundo turno , o candidato afirmou que nunca chegou a declarar que poderia vencer a eleição em primeiro turno e que sempre teve os pés no chão. "Eu tenho uma característica, às vezes é qualidade, às vezes é defeito, de ser humilde em todas as avaliações que se referem à minha pessoa. Assim, eu sempre tive com o pé no chão. A gente sabia que a política nacional de fato tem uma influência forte na política local. Sempre teve, mas não acho que nós erramos na condição da campanha, até porque nós tínhamos dados que davam uma vantagem pra nós. O governo é um governo bem avaliado, mas se a população quer debater melhor, temos o segundo turno. A população deu esse recado. A gente tem que compreender e entender a soberania da vontade popular", destacou.

MOBILIDADE E ESTRADAS

devolução das obras de duplicação da BR-101 no Espírito Santo é um tema que deverá ser cuidado pelo novo governador do Espírito Santo. Casagrande afirmou que uma das possibilidades é que o governo assuma a obra para agilizar as intervenções até que ela seja transferida para a iniciativa privada. "É uma situação que nos incomoda muito, isso é uma barreira do nosso desenvolvimento. É importante que o novo edital seja lançado muito rapidamente."

O binário da BR-262 é outra proposta nesse sentido que está sendo feita pelo governo estadual, enquanto não é definida a situação da duplicação da rodovia. A obra deve custar R$ 200 milhões e está prevista para começar no ano que vem. A proposta é fazer uma nova estrada entre Marechal Floriano e Viana para servir como alternativa de percurso, sendo cada estrada funcionando em um sentido único, tendo duas pistas cada uma. "Dinheiro em caixa é para fazer obras como essa", destacou.

Outra obra de mobilidade que está prevista pelo governo é uma ligação expressa entre Laranjeiras , na Serra, até o Rio Piraquê-açu, fazendo ligação com os portos de Aracruz.

CORRUPÇÃO

Sobre a investigação que levou à prisão do ex-secretário da Fazenda da sua gestão , Casagrande frisou que não tem compromisso com o erro. "Quando eu contratei o Rogélio Pegoretti, ele era um servidor do Tribunal de Contas sem nenhuma passagem de qualquer de desvio. Se ele cometeu erro ou não, ele vai responder na Justiça. Na hora que eu contrato alguém, eu analiso a vida da pessoa. Se a pessoa por alguma razão, no poder, cometeu algum ilícito, eu não tenho compromisso com esse tipo de comportamento. Eu sempre busco é a minha prática, a minha conduta como referência. Eu já estou na política há muito tempo. Tudo, qualquer suspeita que recaiu sobre a minha pessoa não seguiu em frente e foi arquivada, porque eu procuro dar um exemplo naquilo que é a minha vida."

TERCEIRA PONTE

O candidato à reeleição afirmou que já pediu para a Agência de Regulação de Serviços Públicos (Arsp) fazer estudo das alternativas para a Terceira Ponte , como uma nova licitação ou uma nova concessão. E a previsão é que, ainda neste ano, a agência apresente as alternativas. "O certo é que o pedágio vai reduzir e que não existirá mais em dezembro de 2023, mas, se o contrato está desequilibrado ou não, é um assunto que vai ser discutido na Justiça", afirmou.

SAÚDE

Sobre a saúde, destacou a construção do novo hospital de Cariacica, que vai ser do tamanho aproximado do Jayme dos Santos Neves, na Serra, e deve ficar pronto em 2024. O governador destacou ainda que o governo já começou a descentralização dos atendimentos, o que promete reduzir em 90% os transportes por ambulância do interior para a Grande Vitória.

Casagrande garantiu que, com as mudanças recentes e convênios para atendimento e realização de cirurgias eletivas em hospitais no interior, além de consultas e exames, a previsão é que, até o ano que vem, os passivos estarão resolvidos.

EDUCAÇÃO