Casagrande e Manato confirmaram participação no debate de quinta-feira (27) Crédito: Carlos Alberto Silva

TV Gazeta depois da novela "Travessia". Além da transmissão pela CBN Vitória e no site e em todas as redes sociais de A Gazeta. Globoplay e g1 ES também vão exibir o debate. O último debate do segundo turno entre os candidatos ao governo do Espírito Santo será realizado na próxima quinta-feira (27). O encontro, mediado por Mário Bonella, vai ao ar nadepois da novela "Travessia". Além da transmissão pela TV Gazeta , o eleitor vai poder acompanhar o confronto de propostas entre os candidatos na rádioe no site e em todas as redes sociais deGloboplay e g1 ES também vão exibir o debate

Participam do debate os candidatos Carlos Manato (PL) e Renato Casagrande (PSB). Os dois disputam o segundo turno das eleições no domingo (30). O debate será realizado nos estúdios da TV Gazeta, em Vitória. As regras do programa foram aprovadas pelas assessorias dos dois candidatos.

A Gazeta e CBN já estão preparando uma cobertura especial para esse momento. Facebook, Instagram e já estão preparando uma cobertura especial para esse momento. No site e em todos os canais nas redes sociais — YouTube Twitter —, desde o início o público poderá acompanhar, em tempo real, a chegada dos dois candidatos para o debate.

Your browser does not support the audio element. A Gazeta e CBN transmitem debate da TV Gazeta com candidatos ao governo do ES

Durante os intervalos do debate na TV, A Gazeta entrará ao vivo para contar como está a repercussão da transmissão nas redes sociais. Ao fim do embate político, haverá análises sobre o desempenho de cada um dos candidatos na disputa.

Além do debate para governador, g1 e TV Gazeta também transmitirão, na sexta-feira (28), o debate com os candidatos à Presidência da República.

"O debate é um dos pontos marcantes da campanha eleitoral porque os candidatos ficam frente a frente sem nenhum intermediário, sem nenhum filtro. É a oportunidade de o eleitor conhecer a história e as propostas de cada um de maneira clara e transparente. E a grande novidade deste ano é o formato, em que os candidatos ficarão livres num espaço onde circularão e administrarão o próprio tempo. Promover debates é uma tradição na TV Gazeta, que completa 40 anos este ano. E com uma novidade: o debate da TV Gazeta será transmitido, pela primeira vez, por todos os veículos de jornalismo da Rede Gazeta. Além da televisão, estaremos no g1 ES, no Globoplay, na CBN Vitória e em A Gazeta", disse o editor-chefe do g1 ES e da TV Gazeta, Bruno Dalvi.

BANCO DE MINUTOS

Neste debate, os candidatos terão que administrar o próprio tempo entre perguntas, respostas, réplicas e tréplicas. O tempo poderá ser utilizado e dividido da maneira como cada candidato preferir, mas não poderá ser "guardado" de um bloco para o outro.

No primeiro bloco, por exemplo, cada um dos candidatos receberá o tempo de 15 minutos. Se o candidato usar 1 minuto para fazer a primeira pergunta, terá 14 minutos restantes para fazer a tréplica, algum novo questionamento ou responder questões feitas pelo adversário.

BLOCOS

O debate terá quatro blocos, sendo dois com temas livres e outros dois com temas determinados.

Confira a seguir a divisão dos blocos:



Primeiro bloco: 30 minutos de debate com tema livre. Cada candidato terá que administrar o tempo de 15 minutos para perguntas, respostas, réplicas e tréplicas;

30 minutos de debate com tema livre. Cada candidato terá que administrar o tempo de 15 minutos para perguntas, respostas, réplicas e tréplicas; Segundo bloco: 20 minutos de debate com temas determinados, sendo dividido em duas rodadas de 10 minutos. Cada candidato terá direito a escolher um tema que foi definido pelo Jornalismo da Rede Gazeta. Neste bloco, os candidatos terão 5 minutos de fala para cada uma das rodadas;

20 minutos de debate com temas determinados, sendo dividido em duas rodadas de 10 minutos. Cada candidato terá direito a escolher um tema que foi definido pelo Jornalismo da Rede Gazeta. Neste bloco, os candidatos terão 5 minutos de fala para cada uma das rodadas; Terceiro bloco: mais 30 minutos de debate com tema livre. Assim como no primeiro bloco, os candidatos terão que administrar o tempo de 15 minutos para perguntas e respostas;

mais 30 minutos de debate com tema livre. Assim como no primeiro bloco, os candidatos terão que administrar o tempo de 15 minutos para perguntas e respostas; Quarto bloco: mais duas rodadas de 10 minutos com temas definidos, sendo que os candidatos terão 5 minutos de tempo de fala em cada rodada. Neste bloco, os candidatos também terão direito a 1 minuto e 30 segundos cada para considerações finais.

A ordem de quem começará questionando e quem começará respondendo em cada bloco foi definida em sorteio.



DIREITO DE RESPOSTA

O candidato que se sentir ofendido e não tiver mais tempo de fala no bloco pode pedir direito de resposta, que será avaliado. Se for concedido, o candidato terá um minuto para se defender.

Nos casos em que o candidato quiser pedir o direito de resposta, a solicitação deve ser feita em silêncio, com o candidato levantando a mão para o mediador.

A produção do debate irá analisar o pedido. Caso o direito de resposta seja concedido, o candidato terá um minuto para responder às ofensas.

EVENTUAL AUSÊNCIA

Em caso de ausência de um dos candidatos, será realizada uma entrevista de 30 minutos com aquele que comparecer.

Os temas das perguntas serão os mesmos que seriam usados nos blocos de tema determinado e aparecerão no telão.