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Eleições 2022

Entre tapas e beijos: políticos que mudaram de lado nas eleições do ES

Veja alguns casos de lideranças que estão na linha de frente do segundo turno no Espírito Santo que mudaram de posição e de aliados
Ednalva Andrade

Ednalva Andrade

Publicado em 

18 out 2022 às 13:09

Publicado em 18 de Outubro de 2022 às 13:09

Entre uma eleição e outra no Espírito Santo, há casos de políticos capixabas que se aliaram a antigos adversários
Entre uma eleição e outra no Espírito Santo, há casos de políticos capixabas que se aliaram a antigos adversários Crédito: Canva | A Gazeta
A comparação entre política e nuvens, bastante utilizada para expressar como são repentinas e constantes as mudanças que ocorrem no meio político, parece estar sendo levada bem a sério entre os políticos do Espírito Santo. Entre uma eleição e outra, teve político capixaba que mudou de lado, se aliou a antigos adversários, virou inimigo de antigos aliados e teve até quem trocou de apoio entre o primeiro e o segundo turnos das eleições 2022.
A reportagem de A Gazeta levantou a ficha política de alguns personagens que tiveram destaque na disputa eleitoral deste ano, especialmente no segundo turno da corrida para governador do Espírito Santo, algo que não ocorria há 28 anos, e mostra as metamorfoses ao longo das trajetórias políticas deles.
Confira abaixo, em ordem alfabética, a trajetória e mudanças de seis personagens da política do Espírito Santo nas eleições 2022.

01

Erick Musso (Republicanos), presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo

Em 2014, Erick Musso (Republicanos) foi o deputado estadual mais jovem eleito naquele ano, aos 27 anos, filiado ao PP. 

02

Fabiano Contarato (PT), senador

Conhecido no Estado pelo trabalho desempenhado como delegado titular da Delegacia de Delitos de Trânsito, o senador Fabiano Contarato (PT) se inscreveu para disputar sua primeira eleição em 2014, como candidato a senador pelo PR (atual PL), que já era o partido do então senador Magno Malta. 

03

Felipe Rigoni (União Brasil), deputado federal

Eleito deputado federal em 2018 pelo PSB, partido do governador Renato Casagrande, Felipe Rigoni entrou com uma ação na Justiça Eleitoral para deixar o partido sem perder o mandato.

04

Magno Malta (PL), senador eleito

A história do pastor e cantor gospel Magno Malta (PL) na política começou nos anos 90, em Cachoeiro de Itapemirim, mas basta se ater aos últimos 12 anos para perceber como ela foi marcada por mudanças de aliados. 

05

Neucimar Fraga (PP), deputado federal

Eleito deputado federal em 2006 e prefeito de Vila Velha em 2008, Neucimar Fraga ascendeu na política capixaba tendo como aliado o então senador Magno Malta (PL). 

06

Ricardo Ferraço (PSDB), ex-senador e vice na chapa de Renato Casagrande (PSB) ao governo do ES

A trajetória política construída ao longo dos últimos 40 anos pelo candidato a vice-governador Ricardo Ferraço (PSDB) também tem mudanças de aliados. 

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