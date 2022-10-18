Entre tapas e beijos: políticos que mudaram de lado nas eleições do ES

A comparação entre política e nuvens, bastante utilizada para expressar como são repentinas e constantes as mudanças que ocorrem no meio político, parece estar sendo levada bem a sério entre os políticos do Espírito Santo. Entre uma eleição e outra, teve político capixaba que mudou de lado, se aliou a antigos adversários, virou inimigo de antigos aliados e teve até quem trocou de apoio entre o primeiro e o segundo turnos das eleições 2022.