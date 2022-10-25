Compare as propostas de Casagrande e Manato para o governo do ES

Renato Casagrande e Carlos Manato disputam o segundo turno das eleições para o governo do Espírito Santo Crédito: Arte/AG

No dia 2 de outubro, os brasileiros exerceram seu direito ao voto no primeiro turno das Eleições 2022. E, no dia 30 de outubro, os eleitores do Espírito Santo voltam às urnas para uma nova etapa do pleito. Além dos presidenciáveis, os capixabas também vão definir o próximo governador do Estado: Renato Casagrande (PSB) ou Carlos Manato (PL)

Algo que pode influenciar diretamente a decisão dos votantes são as propostas de governo apresentadas pelos nomes que disputam o Palácio Anchieta. Para ajudar na escolha, A Gazeta lança um comparador de propostas dos dois postulantes que disputam o segundo turno tanto para a Presidência quanto para o governo do ES.

A ferramenta aponta quais são as medidas que cada candidato apresenta para as áreas de saúde e assistência social, educação e cultura, emprego, transporte, obras e infraestrutura, segurança, meio ambiente e habitação. As informações foram levantadas a partir do programa de governo de cada candidato, registrado no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Para conferir as propostas, basta clicar no cargo em disputa e selecionar a área de interesse. Veja abaixo:

Na disputa pelo Palácio Anchieta, entre as áreas contempladas pelos projetos dos candidatos, tanto Casagrande quanto Manato apresentam foco em comum na saúde. No que se refere às suas diferenças, o atual governador dá peso a ações ligadas ao meio ambiente. São mais de 30 propostas, como a promoção do Plano Estadual de Mobilidade Elétrica e o programa para a Melhoria da Qualidade do Ar da Grande Vitória.