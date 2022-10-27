Reveja o debate da TV Gazeta para governador do ES

O debate terá quatro blocos, sendo dois com temas livres e outros dois com temas determinados. A ordem de quem começará questionando e quem começará respondendo em cada bloco foi definida em sorteio. Confira a seguir a divisão dos blocos. Primeiro bloco: 30 minutos de debate com tema livre. Cada candidato terá que administrar o tempo de 15 minutos para perguntas, respostas, réplicas e tréplicas. / Segundo bloco: 20 minutos de debate com temas determinados, sendo dividido em duas rodadas de 10 minutos. Cada candidato terá direito a escolher um tema que foi definido pelo Jornalismo da Rede Gazeta. Neste bloco, os candidatos terão 5 minutos de fala para cada uma das rodadas. / Terceiro bloco: mais 30 minutos de debate com tema livre. Assim como no primeiro bloco, os candidatos terão que administrar o tempo de 15 minutos para perguntas e respostas. / Quarto bloco: mais duas rodadas de 10 minutos com temas definidos, sendo que os candidatos terão 5 minutos de tempo de fala em cada rodada. Neste bloco, os candidatos também terão direito a 1 minuto e 30 segundos cada para considerações finais.