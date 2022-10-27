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Eleições 2022

Cinco metas que Manato e Casagrande prometem cumprir no ES até 2026

A pedido de A Gazeta, candidatos ao governo apresentaram seus objetivos para vencer desafios do Estado e como pretendem alcançá-los em quatro anos de gestão, caso sejam eleitos
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

27 out 2022 às 08:05

Publicado em 27 de Outubro de 2022 às 08:05

Candidatos ao governo apresentam metas e planos para cinco desafios do Espírito Santo
Candidatos ao governo apresentam metas e planos para cinco desafios do Espírito Santo Crédito: Geraldo Neto
Na reta final para o segundo turno das Eleições 2022, os candidatos ao governo do Espírito Santo, Carlos Manato (PL) e Renato Casagrande (PSB), intensificam a campanha para conquistar o eleitor que ainda esteja indeciso sobre em quem pretende votar no próximo dia 30. Corpo a corpo, participação em sabatinas, debates e discursos mais contundentes na propaganda são algumas das estratégias. Mas, a depender de quem seja eleito, como ficará o Estado nos próximos quatro anos? 
Para ajudar o eleitor nessa escolha, A Gazeta selecionou cinco indicadores do Espírito Santo de áreas consideradas prioritárias — saúde, educação, segurança pública, pobreza e gasto público. Esses cenários foram apresentados aos dois candidatos, que foram convidados a definir metas para serem alcançadas nesses segmentos até 2026. Mais que números, Manato e Casagrande também tiveram que apontar como planejam atingir o que projetaram para o Estado a partir do próximo ano. 
Além de ajudar a escolher o candidato que mais se encaixe nas preferências do eleitor, essas projeções também podem servir como um registro, para ser consultado no final da próxima gestão, e avaliar se as metas foram cumpridas. 
Para conferir as metas e os planos, basta selecionar a área de interesse no gráfico abaixo:

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