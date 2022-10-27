Cinco metas que Manato e Casagrande prometem cumprir no ES até 2026

Na reta final para o segundo turno das Eleições 2022, os candidatos ao governo do Espírito Santo, Carlos Manato (PL) e Renato Casagrande (PSB), intensificam a campanha para conquistar o eleitor que ainda esteja indeciso sobre em quem pretende votar no próximo dia 30. Corpo a corpo, participação em sabatinas, debates e discursos mais contundentes na propaganda são algumas das estratégias. Mas, a depender de quem seja eleito, como ficará o Estado nos próximos quatro anos?
Para ajudar o eleitor nessa escolha, A Gazeta selecionou cinco indicadores do Espírito Santo de áreas consideradas prioritárias — saúde, educação, segurança pública, pobreza e gasto público. Esses cenários foram apresentados aos dois candidatos, que foram convidados a definir metas para serem alcançadas nesses segmentos até 2026. Mais que números, Manato e Casagrande também tiveram que apontar como planejam atingir o que projetaram para o Estado a partir do próximo ano.
Além de ajudar a escolher o candidato que mais se encaixe nas preferências do eleitor, essas projeções também podem servir como um registro, para ser consultado no final da próxima gestão, e avaliar se as metas foram cumpridas.
Para conferir as metas e os planos, basta selecionar a área de interesse no gráfico abaixo: