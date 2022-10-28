Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições no ES

Em debate, Casagrande fica refém de uma estratégia

Governador do Espírito Santo disputa contra o bolsonarista Manato num estado em que a maioria dos eleitores apoia o presidente da República. Veja a análise

Publicado em 28 de Outubro de 2022 às 11:53

Públicado em 

28 out 2022 às 11:53
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Debate da TV Gazeta
O governador Renato Casagrande e o ex-deputado federal Carlos Manato durante debate realizado pela TV Gazeta no segundo turno das eleições pelo governo do Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva
O governador Renato Casagrande (PSB) foi o mais votado no primeiro turno das eleições para o Palácio Anchieta, recebeu 46,94% dos votos, contra os 38,48% dados ao ex-deputado federal Carlos Manato (PL).
O candidato do PL, entretanto, saiu politicamente vitorioso, uma vez que a expectativa, indicada pelas pesquisas, era de que o socialista liquidasse a fatura de uma vez só.
Tanto Casagrande quanto Manato mudaram o rumo da campanha no segundo turno, o que é natural. 
O ex-deputado passou a se mostrar ainda mais próximo do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL). Casagrande, ao contrário, afastou-se do ex-presidente Lula (PT), a quem havia declarado voto.
Na corrida pelo Palácio do Planalto, no Espírito Santo, Bolsonaro saiu na frente, com 52% dos votos.
Sendo maioria, os apoiadores do presidente da República são importantes para os dois candidatos ao governo estadual. Na campanha, surgiu até o incentivo ao voto CasaNaro.
No debate da TV Gazeta, realizado na noite desta quinta-feira (27), Casagrande adotou, mais uma vez, a estratégia de não "bater" em Bolsonaro, ainda que, para isso, tivesse que deixar de responder Manato à altura (ou à baixeza, dependendo do tema em questão).
O ex-deputado federal, por exemplo, chamou a pandemia de Covid-19 de "farsa". Mesmo sendo médico, ele negou a ciência e dados oficiais para se perfilar ao presidente da República.
O governador condenou o comportamento, mas sem jamais mencionar que, ao fazer isso, o adversário imitava o chefe do Executivo federal.
Casagrande também falou, diversas vezes, que tem compromisso com "valores da fé cristã, da família, da administração pública e da transparência".
Cristianismo e família são temas caros ao bolsonarismo, embora, via de regra, mais na teoria do que na prática.
O socialista frisou que gostaria de tratar apenas de propostas no debate. 
O primeiro a perguntar, por ordem de sorteio, foi Manato, que já começou chamando-o de "abortista".
O governador também atacou, repisando críticas feitas no horário eleitoral e em entrevistas: ligou Manato ao crime organizado, por este ter sido associado à Scuderie Le Cocq, um grupo de extermínio famoso na década de 1990.
Manato respondeu que não praticou crimes e que a Justiça Eleitoral chegou a proibir Casagrande de relacioná-lo a isso no horário eleitoral.
O socialista insistiu: "O que você fazia nas reuniões da Le Cocq?". O adversário não respondeu, mas, em outras ocasiões, disse que, na entidade, fez apenas filantropia.
Nem todo mundo deve lembrar dessa história de Le Cocq. 
Então o governador trouxe um tema mais atual: a greve da PM de 2017, que ele afirma ter sido comandada por Manato.
Não é uma estratégia nova. O candidato do PL, por sua vez, inverteu a acusação e disse que aliados do socialista participaram do motim. Citou os coronéis Alexandre Quintino, depois eleito deputado estadual, e Carlos Foresti, que disputou as eleições, sem sucesso.
"Quem foi o principal beneficiado? Se não fosse a greve, você não teria sido eleito (governador)", indagou o candidato do PL.
Entre os suspeitos de participação no motim, além do próprio Manato, como incentivador, estão Capitão Assumção, que virou deputado estadual, e o ex-PM Walter Matias, ambos aliados do ex-deputado federal.
Casagrande deixou passar. 
Nos debates do primeiro turno, quem o auxiliava era o marqueteiro Diego Brandy. Desta vez, nos intervalos, no estúdio da TV Gazeta, o jornalista Vitor Carvalho exerceu essa função.
Outra mudança é que a superintendente estadual de Comunicação, Flávia Mignoni, em férias, passou a se dedicar mais à campanha do socialista.
Debate da TV Gazeta
Renato Casagrande e o jornalista Vitor Carvalho durante intervalo do debate da TV Gazeta Crédito: Carlos Alberto Silva
Manato acusou Casagrande de corrupção na gestão estadual e mencionou que Lula é aliado dele. 
O governador se absteve de mencionar escândalos do governo Bolsonaro, mais uma vez preso a uma estratégia. 
E mesmo em relação aos temas locais, o socialista não deu respostas enfáticas quanto às suspeitas de malfeitos. 
Fugiu menos ao tema em relação à postura de adotou em outros debates, mas preferiu dar mais ênfase ao fato de estar sendo atacado.
Quando Manato citou situações pontuais, como a exoneração do então subsecretário de Agricultura Rodrigo Vaccari e a prisão do ex-secretário da Fazenda Rogelio Pegoretti, o governador ressaltou que, no caso de Pegoretti, foi o próprio governo estadual, por meio das Sefaz, que descobriu a suspeita e deflagrou a apuração.
O adversário chegou a questionar se Casagrande era membro de uma quadrilha, embora isso nem pese sobre o socialista por parte dos órgãos de investigação. Casagrande cobrou respeito.
Em contra-ataque, afirmou que Manato foi deputado federal por 16 anos, com baixa produtividade, "o deputado mais caro do Brasil". 
Educação, saúde e meio ambiente foram abordados, nas vezes em que propostas foram mencionadas. 
A segurança pública, tão presente em outros debates e entrevistas dos candidatos, passou ao largo.
Violência/tráfico de drogas era o primeiro assunto de uma lista apresentada pela TV Gazeta no início dos blocos com perguntas temáticas. Ninguém escolheu falar sobre isso.
Voltando à questão da estratégia da campanha de Casagrande, é mesmo uma sinuca de bico. Se melindrar os eleitores de Bolsonaro, pode apenas jogá-los no colo de Manato, ainda que o governador bata na tecla do que considera "despreparo" do adversário.
A eleição para a Câmara dos Deputados, por exemplo, mostrou que o voto ideológico é forte e, não necessariamente, acompanhado de argumentos racionais.
Veja a estratégia de Manato no debate da TV Gazeta. 

LEIA MAIS COLUNAS DE LETÍCIA GONÇALVES

Casagrande x Manato: O que as câmeras não mostraram no debate da TV Gazeta

Quem é o PTB de Roberto Jefferson no Espírito Santo

Candidato ao governo do ES quer garantir o voto BolsoNato

Primeiro turno mostrou que cantar vitória antes da hora é autoengano

A vitória de um prefeito nas eleições de 2022 no ES

Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

Tópicos Relacionados

Carlos Manato Jair Bolsonaro Renato Casagrande Debate Eleições 2022 Letícia Gonçalves
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é preso após agredir e trancar a companheira em quarto em Vila Velha
Gato em poste é usado para recarregar carro elétrico
Motorista de aplicativo faz 'gato' em poste para recarregar carro elétrico
A cratera se formou no último dia 20 de março após fortes chuvas na região
Motociclista morre após cair em cratera na BR 262, na Região Serrana do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados