Em debate, Casagrande fica refém de uma estratégia

O socialista insistiu: "O que você fazia nas reuniões da Le Cocq?". O adversário não respondeu, mas, em outras ocasiões, disse que, na entidade, fez apenas filantropia.
Nem todo mundo deve lembrar dessa história de Le Cocq.
Então o governador trouxe um tema mais atual: a greve da PM de 2017, que ele afirma ter sido comandada por Manato.
Não é uma estratégia nova. O candidato do PL, por sua vez, inverteu a acusação e disse que aliados do socialista participaram do motim. Citou os coronéis Alexandre Quintino, depois eleito deputado estadual, e Carlos Foresti, que disputou as eleições, sem sucesso.
"Quem foi o principal beneficiado? Se não fosse a greve, você não teria sido eleito (governador)", indagou o candidato do PL.
Entre os suspeitos de participação no motim, além do próprio Manato, como incentivador, estão Capitão Assumção, que virou deputado estadual, e o ex-PM Walter Matias, ambos aliados do ex-deputado federal.
Casagrande deixou passar.
Nos debates do primeiro turno, quem o auxiliava era o marqueteiro Diego Brandy. Desta vez, nos intervalos, no estúdio da TV Gazeta, o jornalista Vitor Carvalho exerceu essa função.
Outra mudança é que a superintendente estadual de Comunicação, Flávia Mignoni, em férias, passou a se dedicar mais à campanha do socialista.
Renato Casagrande e o jornalista Vitor Carvalho durante intervalo do debate da TV GazetaCrédito: Carlos Alberto Silva
Manato acusou Casagrande de corrupção na gestão estadual e mencionou que Lula é aliado dele.
O governador se absteve de mencionar escândalos do governo Bolsonaro, mais uma vez preso a uma estratégia.
E mesmo em relação aos temas locais, o socialista não deu respostas enfáticas quanto às suspeitas de malfeitos.
Fugiu menos ao tema em relação à postura de adotou em outros debates, mas preferiu dar mais ênfase ao fato de estar sendo atacado.
O adversário chegou a questionar se Casagrande era membro de uma quadrilha, embora isso nem pese sobre o socialista por parte dos órgãos de investigação. Casagrande cobrou respeito.
Em contra-ataque, afirmou que Manato foi deputado federal por 16 anos, com baixa produtividade, "o deputado mais caro do Brasil".
Educação, saúde e meio ambiente foram abordados, nas vezes em que propostas foram mencionadas.
A segurança pública, tão presente em outros debates e entrevistas dos candidatos, passou ao largo.
Violência/tráfico de drogas era o primeiro assunto de uma lista apresentada pela TV Gazeta no início dos blocos com perguntas temáticas. Ninguém escolheu falar sobre isso.
Voltando à questão da estratégia da campanha de Casagrande, é mesmo uma sinuca de bico. Se melindrar os eleitores de Bolsonaro, pode apenas jogá-los no colo de Manato, ainda que o governador bata na tecla do que considera "despreparo" do adversário.
A eleição para a Câmara dos Deputados, por exemplo, mostrou que o voto ideológico é forte e, não necessariamente, acompanhado de argumentos racionais.
Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.