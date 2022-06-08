Rua da Gazeta muda de nome em homenagem a Cariê Lindenberg

Um trecho da rua Chafic Murad, no bairro Monte Belo, vai mudar de nome a partir desta quinta-feira (9). Da rotatória com a Avenida Jair Etienne Dessaune até o INSS ela passa a se chamar Carlos Fernando Lindenberg Filho. É uma homenagem ao fundador da Rede Gazeta, o Cariê, que faleceu em abril de 2021
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A iniciativa partiu do prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini
(Republicanos), que sancionou a lei com a mudança nesta quarta (8). A alteração passa a valer a partir da publicação no diário oficial, na quinta.
"É um reconhecimento à família Lindenberg, um dia após o Dia da Liberdade de Imprensa. Cariê foi um visionário, defensor da democracia, ajudou o estado a virar a página, principalmente a partir de 2003, junto com outras lideranças do nosso estado. É um reconhecimento singelo da prefeitura e da Câmara de Vitória, temos que exaltar as pessoas que contribuíram para que o Espírito Santo avançasse", afirmou, ao sancionar a lei, na sede da Rede Gazeta.
Filho de Cariê, Carlos Fernando Monteiro Lindenberg Neto, que é presidente da Rede Gazeta, agradeceu à homenagem. "Quem entrar aqui (na sede da empresa) vai passar pela rua com o nome dele. A Gazeta se instalou aqui por iniciativa dele, não tinha nada no bairro, era um local ermo, que depois se desenvolveu", lembrou.
"Seguimos os ideais dele, a forma certa de fazer jornalismo", complementou.