Rua da Gazeta muda de nome em homenagem a Cariê Lindenberg

"É um reconhecimento à família Lindenberg, um dia após o Dia da Liberdade de Imprensa. Cariê foi um visionário, defensor da democracia, ajudou o estado a virar a página, principalmente a partir de 2003, junto com outras lideranças do nosso estado. É um reconhecimento singelo da prefeitura e da Câmara de Vitória, temos que exaltar as pessoas que contribuíram para que o Espírito Santo avançasse", afirmou, ao sancionar a lei, na sede da Rede Gazeta.