Veja o mapa da votação de Lula e Bolsonaro nos Estados e no Brasil

A disputa mais acirrada da história, que deu a Lula (PT) um novo mandato como presidente da República, também se refletiu na votação nos Estados. Pela primeira vez, o vencedor da eleição presidencial não ganhou na maioria das Unidades de Federação.
Lula venceu em 13 Estados, enquanto Jair Bolsonaro (PL) em outros 13 e também no Distrito Federal, totalizando 14 Unidades da Federação.
Lula venceu em todos os Estados do Nordeste; no Amazonas, no Pará e em Tocantins, na Região Norte; e também em Minas Gerais, no Sudeste.
Já Bolsonaro venceu em todos os Estados das Regiões Sul e Centro-Oeste ; no Rio de Janeiro, no Espírito Santo e em São Paulo, no Sudeste; e também no Acre, em Rondônia, em Roraima e no Amapá, no Norte. Veja no mapa:
Estados em que Lula venceu
Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe e Tocantins.
Estados onde Bolsonaro venceu
Acre, Amapá, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina e São Paulo.