Bolsonaro e Casagrande levaram na maioria das cidades do ES Crédito: Arte/Geraldo Neto

Your browser does not support the audio element. CasaNaro: Casagrande e Bolsonaro venceram na maioria das cidades do ES

No Espírito Santo, Casagrande teve 53,80% dos votos válidos, sendo escolhido por 1.171.288 eleitores. Enquanto isso, Bolsonaro teve 58,04% dos votos dos capixabas, tendo 1.282.145 eleitores.

Votação no ES:

Governador: Casagrande (PSB) - 53,8% / Manato (PL) - 46,2%

Casagrande (PSB) - 53,8% / Manato (PL) - 46,2% Presidente: Bolsonaro (PL) - 58,04% / Lula (PT) - 41,96%

Ambos venceram em 61 cidades capixabas. Na Grande Vitória, por exemplo, Casagrande se saiu vitorioso em Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra, assim como Bolsonaro também venceu em todas essas cidades.

Mesmo com a vitória de ambos na maioria das cidades, Casagrande teve algumas de suas votações mais expressivas nas cidades onde Lula ganhou no Espírito Santo, como no extremo norte capixaba.

Em Conceição da Barra, por exemplo, Casagrande teve 70,2% dos votos, enquanto Lula , 62,5%. Números parecidos aos de cidades como Pinheiros, Ponto Belo, Mucurici, Pedro Canário, Montanha, Boa Esperança e Ecoporanga.

O atual governador também alcançou mais de 60% dos votos válidos em cidades do Sul, como São José do Calçado e Mimoso do Sul, onde Lula também ganhou.

Na Grande Vitória, deu "CasaNaro". Na Capital, por exemplo, Casagrande teve 58,7% dos votos válidos, enquanto Bolsonaro 54,70%.

Em Vila Velha, o presidente chegou a ter 60,9% dos votos, mas Casagrande também venceu na cidade, com 51,9%.

Em outras cidades polo do Estado, deu Manato e Bolsonaro: é o caso de Colatina, Cachoeiro de Itapemirim, Linhares e Guarapari. Em todas elas, o presidente teve mais de 60% dos votos. Já Manato, mesmo tendo maioria, não alcançou o mesmo percentual elevado do presidente.

As cidades onde Manato teve votação mais expressiva foram Santa Maria de Jetibá, Venda Nova do Imigrante, Itapemirim e Marataízes. Nas quatro, ele teve mais de 60% dos votos válidos, assim como Bolsonaro, que chegou a 74% em Venda Nova.