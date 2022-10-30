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Eleições 2022

CasaNaro: Casagrande e Bolsonaro venceram na maioria das cidades do ES

Renato Casagrande e Jair Bolsonaro venceram em 61 cidades capixabas, inclusive na Grande Vitória. Votações mais expressivas de Casagrande, no entanto, foram onde Lula ganhou
Geraldo Campos Jr

Geraldo Campos Jr

Publicado em 

30 out 2022 às 20:36

Publicado em 30 de Outubro de 2022 às 20:36

Eleição 2022 - Segundo turno
Bolsonaro e Casagrande levaram na maioria das cidades do ES Crédito: Arte/Geraldo Neto
CasaNaro: Casagrande e Bolsonaro venceram na maioria das cidades do ES
O voto "CasaNaro" foi predominante na maioria das cidades do Espírito Santo. Neste segundo turno, tanto o atual governador Renato Casagrande (PSB), que foi reeleito; como o presidente Jair Bolsonaro (PL), que perdeu a disputa ao Palácio do Planalto, venceram no Estado.
No Espírito Santo, Casagrande teve 53,80% dos votos válidos, sendo escolhido por 1.171.288 eleitores. Enquanto isso, Bolsonaro teve 58,04% dos votos dos capixabas, tendo 1.282.145 eleitores. 
  • Votação no ES:
  • Governador: Casagrande (PSB) - 53,8% / Manato (PL) - 46,2%
  • Presidente: Bolsonaro (PL) - 58,04% / Lula (PT) - 41,96%
Ambos venceram em 61 cidades capixabas. Na Grande Vitória, por exemplo, Casagrande se saiu vitorioso em Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra, assim como Bolsonaro também venceu em todas essas cidades.
Neste segundo turno, o voto "CasaNaro" foi apregoado por apoiadores do atual governador, defendendo o voto em Casagrande e em Bolsonaro apesar de, oficialmente, o candidato do PSB apoiar a candidatura de Lula (PT). A estratégia parece ter dado certo.

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Mesmo com a vitória de ambos na maioria das cidades, Casagrande teve algumas de suas votações mais expressivas nas cidades onde Lula ganhou no Espírito Santo, como no extremo norte capixaba.
Em Conceição da Barra, por exemplo, Casagrande teve 70,2% dos votos, enquanto Lula, 62,5%. Números parecidos aos de cidades como Pinheiros, Ponto Belo, Mucurici, Pedro Canário, Montanha, Boa Esperança e Ecoporanga.
O atual governador também alcançou mais de 60% dos votos válidos em cidades do Sul, como São José do Calçado e Mimoso do Sul, onde Lula também ganhou. 
Na Grande Vitória, deu "CasaNaro". Na Capital, por exemplo, Casagrande teve 58,7% dos votos válidos, enquanto Bolsonaro 54,70%. 

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Em Vila Velha, o presidente chegou a ter 60,9% dos votos, mas Casagrande também venceu na cidade, com 51,9%.
Em outras cidades polo do Estado, deu Manato e Bolsonaro: é o caso de Colatina, Cachoeiro de Itapemirim, Linhares e Guarapari. Em todas elas, o presidente teve mais de 60% dos votos. Já Manato, mesmo tendo maioria, não alcançou o mesmo percentual elevado do presidente.
As cidades onde Manato teve votação mais expressiva foram Santa Maria de Jetibá, Venda Nova do Imigrante, Itapemirim e Marataízes. Nas quatro, ele teve mais de 60% dos votos válidos, assim como Bolsonaro, que chegou a 74% em Venda Nova.
No Caparaó capixaba, a maioria dos municípios deu Manato-Bolsonaro. É o caso de Iúna, Irupi, Ibatiba e Ibitirama. O presidente teve mais de 60% dos votos nas quatro cidades, enquanto Manato teve vantagem menor, mas também conseguiu mais votos que Casagrande.

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