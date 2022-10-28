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Eleições 2022

CasaNaro: Tem até adesivo de Casagrande e Bolsonaro às vésperas da eleição

O candidato ao governo do ES apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro é Manato (PL), mas tem gente adotando outra combinação na urna

Públicado em 

28 out 2022 às 20:04
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Carro estacionado em frente ao comitê da campanha de Renato Casagrande, em Vitória, exibe adesivo casado com Jair Bolsonaro
Carro estacionado em frente ao comitê da campanha de Renato Casagrande, em Vitória, exibe adesivo casado com Jair Bolsonaro Crédito: Vitor Recla
O governador Renato Casagrande (PSB) já declarou voto no ex-presidente Lula (PT), embora não faça campanha para o petista. Alguns aliados do socialista, que tenta a reeleição, puxam o voto CasaNaro, ou BolsoGrande, ou seja, para reconduzir aos cargos tanto o chefe do Executivo estadual quanto o presidente da República, Jair Bolsonaro (PL).
Nesta sexta-feira (28), uma cena curiosa foi flagrada em frente ao comitê de campanha de Casagrande, na Avenida Vitória: um carro com um adesivo casado de Casagrande e Bolsonaro.
O candidato apoiado pelo presidente no estado é o ex-deputado federal Carlos Manato (PL), que se apresenta como "o governador do Bolsonaro".

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De acordo com a assessoria de Casagrande, o adesivo não foi encomendado pela campanha do socialista. Nem poderia, seria uma infração à legislação eleitoral, uma vez que o PL está, obviamente, na coligação de Manato. 
Qualquer pessoa, entretanto, pode mandar fazer adesivos para colar no próprio carro com os nomes dos candidatos que apoia. E não há punição para isso.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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