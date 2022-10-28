CasaNaro: Tem até adesivo de Casagrande e Bolsonaro às vésperas da eleição

Carro estacionado em frente ao comitê da campanha de Renato Casagrande, em Vitória, exibe adesivo casado com Jair Bolsonaro Crédito: Vitor Recla

Nesta sexta-feira (28), uma cena curiosa foi flagrada em frente ao comitê de campanha de Casagrande, na Avenida Vitória: um carro com um adesivo casado de Casagrande e Bolsonaro.

O candidato apoiado pelo presidente no estado é o ex-deputado federal Carlos Manato (PL), que se apresenta como "o governador do Bolsonaro".

De acordo com a assessoria de Casagrande, o adesivo não foi encomendado pela campanha do socialista. Nem poderia, seria uma infração à legislação eleitoral, uma vez que o PL está, obviamente, na coligação de Manato.