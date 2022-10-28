CasaNaro: Tem até adesivo de Casagrande e Bolsonaro às vésperas da eleição

O governador Renato Casagrande
(PSB) já declarou voto no ex-presidente Lula (PT), embora não faça campanha para o petista. Alguns aliados do socialista, que tenta a reeleição, puxam o voto CasaNaro, ou BolsoGrande
, ou seja, para reconduzir aos cargos tanto o chefe do Executivo estadual quanto o presidente da República, Jair Bolsonaro
(PL).
Nesta sexta-feira (28), uma cena curiosa foi flagrada em frente ao comitê de campanha de Casagrande, na Avenida Vitória: um carro com um adesivo casado de Casagrande e Bolsonaro.
O candidato apoiado pelo presidente no estado é o ex-deputado federal Carlos Manato
(PL), que se apresenta como "o governador do Bolsonaro".
De acordo com a assessoria de Casagrande, o adesivo não foi encomendado pela campanha do socialista. Nem poderia, seria uma infração à legislação eleitoral, uma vez que o PL está, obviamente, na coligação de Manato.
Qualquer pessoa, entretanto, pode mandar fazer adesivos para colar no próprio carro com os nomes dos candidatos que apoia. E não há punição para isso.