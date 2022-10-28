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Eleições 2022

"Não vou pedir voto para ninguém", diz Meneguelli

Ex-prefeito de Colatina e deputado estadual mais votado do ES ficou em cima do muro. "Para de achar que você tem razão porque você é direita, esquerda ou você é o certo"

Publicado em 28 de Outubro de 2022 às 17:10

Públicado em 

28 out 2022 às 17:10
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Sérgio Meneguelli, ex-prefeito de Colatina
Sérgio Meneguelli, ex-prefeito de Colatina Crédito: Reprodução/Instagram
O ex-prefeito de Colatina Sérgio Meneguelli (Republicanos) tentou ser candidato ao Senado. Barrado pelo próprio partido, disputou a Assembleia Legislativa e foi o deputado estadual mais votado do Espírito Santo, com 138.485 votos.
Desde então, "mergulhou", não deu declarações sobre o segundo turno. E olha que a coluna telefonou para ele várias vezes. Não atendeu. Nesta sexta-feira (28), a dois dias do pleito, o deputado estadual eleito enviou um vídeo postado nas redes sociais dele. 
"Vou votar silenciosamente, não vou pedir voto para ninguém nesse segundo turno, mesmo porque no primeiro turno eu fiz minha campanha isolado, não pedi voto para ninguém", afirmou, na gravação.
Renato Casagrande (PSB) e Carlos Manato (PL) disputam o governo do estado. Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL), a Presidência da República.
"Por que o Serginho Meneguelli vai escolher o seu candidato? Você tem capacidade de escolher", argumentou o ex-prefeito.  "Todos já sabem quem é o Lula e quem é o Bolsonaro", emendou. Ele não citou os candidatos ao Palácio Anchieta.
 "Para com esse negócio de querer achar que você tem razão porque você é direita esquerda ou o certo, porque você pode estar errado", refletiu. 
Ou seja, nem sim nem não. Muito antes, pelo contrário.
É claro que um líder político ou uma figura pública não pode "escolher" o candidato de ninguém. As manifestações públicas de voto, principalmente por parte de lideranças, são uma forma de esses agentes políticos não se omitirem, sobretudo quando há risco de a situação ficar pior do que já está.
Meneguelli admitiu que "a cobrança é muito grande". Tem sido pressionado a se posicionar.
"Quantas porcarias são famosas aí e nem entendem de política? Não vá por ninguém, vá por você", respondeu, no vídeo.

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Como já mencionado, o próprio partido não deu muita moral para o ex-prefeito de Colatina no pleito. A oportunidade oferecida a ele foi apenas concorrer ao Legislativo estadual. Graças ao desempenho recorde de votos de Meneguelli, o Republicanos vai ocupar, ao todo, quatro cadeiras na Assembleia a partir de fevereiro de 2023.
A legenda não declarou apoio, oficialmente, a nenhum dos candidatos ao governo do estado. Nacionalmente, está com Bolsonaro.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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