"Não vou pedir voto para ninguém", diz Meneguelli

Sérgio Meneguelli, ex-prefeito de Colatina Crédito: Reprodução/Instagram

Desde então, "mergulhou", não deu declarações sobre o segundo turno. E olha que a coluna telefonou para ele várias vezes. Não atendeu. Nesta sexta-feira (28), a dois dias do pleito, o deputado estadual eleito enviou um vídeo postado nas redes sociais dele.

"Vou votar silenciosamente, não vou pedir voto para ninguém nesse segundo turno, mesmo porque no primeiro turno eu fiz minha campanha isolado, não pedi voto para ninguém", afirmou, na gravação.

Renato Casagrande (PSB) e Carlos Manato (PL) disputam o governo do estado. Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL), a Presidência da República.

"Por que o Serginho Meneguelli vai escolher o seu candidato? Você tem capacidade de escolher", argumentou o ex-prefeito. "Todos já sabem quem é o Lula e quem é o Bolsonaro", emendou. Ele não citou os candidatos ao Palácio Anchieta.

"Para com esse negócio de querer achar que você tem razão porque você é direita esquerda ou o certo, porque você pode estar errado", refletiu.

Ou seja, nem sim nem não. Muito antes, pelo contrário.

É claro que um líder político ou uma figura pública não pode "escolher" o candidato de ninguém. As manifestações públicas de voto, principalmente por parte de lideranças, são uma forma de esses agentes políticos não se omitirem, sobretudo quando há risco de a situação ficar pior do que já está.

Meneguelli admitiu que "a cobrança é muito grande". Tem sido pressionado a se posicionar.

"Quantas porcarias são famosas aí e nem entendem de política? Não vá por ninguém, vá por você", respondeu, no vídeo.