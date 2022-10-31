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Eleições 2022

Biden, Macron e líderes mundiais celebram vitória de Lula nas eleições

Primeiras reações vêm de sul-americanos aliados do petista, como Gabriel Boric e Cristina Kirchner

Publicado em 30 de Outubro de 2022 às 21:22

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 out 2022 às 21:22
Apenas alguns minutos após a confirmação do resultado das eleições deste domingo (30), líderes mundiais parabenizaram Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pela vitória no pleito.
Luiz Inácio Lula da Silva
Luiz Inácio Lula da Silva Crédito: André Ribeiro / Futura Press / Folhapress
A primeira reação foi do presidente da Colômbia, Gustavo Petro, que ainda antes do anúncio do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) escreveu "Viva Lula" em sua conta no Twitter. Petro era, até este domingo, o último líder de esquerda a ser eleito na América Latina e, nos últimos dias, declarou abertamente seu apoio ao petista.
O presidente do Chile, Gabriel Boric, e a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, também se manifestaram. Na Europa, as primeiras declarações vieram do premiê de Portugal, António Costa, e do presidente da França, Emmanuel Macron.
"Envio meus parabéns ao Lula por sua eleição para ser o próximo presidente do Brasil após eleições livres, justas e críveis. Estou ansioso para trabalhar juntos para continuar a cooperação entre nossos dois países nos próximos meses e anos"
Joe Biden - Presidente dos EUA
O presidente do Chile, Gabriel Boric, escreveu em seu twitter "Viva Lula".
O primeiro-ministro de Portugal, António Costa aproveitou a oportunidade para felicitar Lula pela vitória. 
"Já tive a oportunidade de felicitar calorosamente o Lula pela sua eleição como Presidente da República do Brasil. Encaro com grande entusiasmo o nosso trabalho conjunto nos próximos anos, em prol de Portugal e do Brasil, mas também em torno das grandes causas globais", afirmou António Costa, primeiro-ministro de Portugal.
Lula também foi felicitado pelo presidente da Argentina, Alberto Fernández e sua vice-presidente Cristina Kirchner. 
O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro também foi as redes sociais parabenizar Lula. "Comemoramos a vitória do povo brasileiro, que elegeu Lula como seu novo presidente", declarou.
O chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, afirmou estar ansioso para trabalhar junto com Lula e promover relações. 

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