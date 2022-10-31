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Eleições 2022

Rosa Weber, presidente do STF, defende sistema eleitoral e deseja êxito a Lula e Alckmin

“O sistema eleitoral brasileiro é motivo de orgulho nosso e exemplo a ser seguido”, afirmou ela
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 out 2022 às 22:04

Publicado em 30 de Outubro de 2022 às 22:04

A presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Rosa Weber, defendeu o sistema eleitoral brasileiro na noite deste domingo (30), após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e desejou êxito ao presidente eleito e ao vice, Geraldo Alckmin (PSDB).
Rosa Weber
Rosa Weber Crédito: Fellipe Sampaio / SCO / STF
"A despeito dos tempos conturbados por intensa desinformação e exacerbada polarização, hoje as eleições transcorreram em clima de tranquilidade, conduzidas com maestria pelo Tribunal Superior Eleitoral e pelo seu presidente, Alexandre de Moraes", disse a presidente do STF, ao lado de Moraes.
"O sistema eleitoral brasileiro é motivo de orgulho nosso e exemplo a ser seguido", afirmou ela. "Desejo êxito e felicidade ao presidente e vice eleitos, para o bem do povo brasileiro".

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