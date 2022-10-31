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Manifestação

Ato de caminhoneiros interdita totalmente a BR 101 na Serra

Manifestações pelo país ocorrem após a derrota de Jair Bolsonaro para Lula. PRF diz que equipes tentam negociar liberação das rodovias

Publicado em 31 de Outubro de 2022 às 14:31

Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

31 out 2022 às 14:31
A BR 101, na Serra, foi totalmente interditada desde as 14 horas desta segunda-feira (31) devido a uma manifestação de caminhoneiros. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o ato foi iniciado no quilômetro 247, na altura do posto de combustíveis 5 Estrelas. Agentes estiveram no local para negociação com os manifestantes.
Por volta das 17h, outra manifestação de caminhoneiros com interdição total da via foi registrada no município: desta vez, no km 264 da BR 101. De acordo com a PRF, veículos de pequeno porte, emergências e coletivos estão sendo liberados para transitar. Uma equipe da corporação está no local para negociar com os manifestantes. 
Até às 20h25, a Polícia Rodoviária Federal chegou a registrar pelo menos 14 bloqueios em diferentes pontos de estradas federais que cortam o Estado. Na noite desta segunda, o ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, determinou o desbloqueio imediato em todo o país
Devido aos bloqueios, empresas de ônibus suspenderam e cancelaram viagens intermunicipais e interestaduais entre municípios capixabas e estados vizinhos, respectivamente.
Novo protesto de caminhoneiros é registrado no km 264 da BR 101, na Serra
Protesto de caminhoneiros é registrado no km 264 da BR 101, na Serra Crédito: Twitter PRF-ES | @PRF191ES

Domingos Martins

Por volta das 14h, uma manifestação de caminhoneiros foi registrada no km 95 da BR 262, em Domingos Martins, no trevo para quem vai para Afonso Cláudio. De acordo com a PRF, a via está com interdição total e as equipes estão em negociação no local. 
Manifestação de caminhoneiros no km 95 da BR 262, em Domingos Martins
Manifestação de caminhoneiros no km 95 da BR 262, em Domingos Martins Crédito: Twitter PRF-ES | @PRF191ES

Itapemirim

Mais cedo, por volta das 10h, um grupo de motoristas de caminhão realizou uma manifestação no km 414 da BR 101, no Trevo de Itapemirim, Sul do Estado. Segundo informações atualizadas da PRF na tarde desta segunda-feira (31), o trânsito flui normalmente nos dois sentidos, mas com lentidão. De acordo com a corporação, há manifestantes no local panfletando, mas não estão impedindo os veículos de transitarem.  
Início de manifestação de caminhoneiros no km 414 da BR-101, em Itapemirim
Início de manifestação de caminhoneiros no km 414 da BR 101, em Itapemirim Crédito: Divulgação/PRF
Por volta das 16h, a PRF informou que o trânsito no km 414 da BR 101, no trevo de Itapemirim, estava liberado apenas para ônibus, emergência e passeio. Há interdição total da via e uma equipe está em negociação no local. 
Ainda em Itapemirim, outra manifestação de caminhoneiros foi registrada na tarde desta segunda-feira (31): desta vez, no km 401 da BR 101. Segundo a PRF, os veículos de pequeno porte, ônibus e ambulâncias estão sendo liberados para transitar. A via está totalmente interditada e uma equipe está em negociação no local. 

Ibatiba

Por volta das 15h desta segunda-feira (31), uma nova manifestação de caminhoneiros foi registrada. Desta vez, no km 160 da BR 262, em Ibatiba. Segundo a PRF, a via está interditada para veículos de grande porte, sendo liberados para transitar os de pequeno porte. 

São Mateus

Por volta das 17h, um protesto de caminhoneiros foi registrado no km 65 da BR 101, em São Mateus. De acordo com a PRF, a via está totalmente interditada e uma equipe está no local para negociar com os manifestantes. 

Viana

Aproximadamente 20 manifestantes realizam um protesto no km 305 da BR 101, em Viana. Uma equipe da PRF está no local e, de acordo com a corporação, não há interdição na via. 

Aracruz

Uma manifestação de caminhoneiros com interdição total da via também foi registrada no km 174 da BR 101, em Aracruz, por volta das 17h. Uma equipe da PRF está em deslocamento para o local. 

Atos após derrota de Bolsonaro

As manifestações ocorrem horas após a confirmação da vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições. O petista venceu a disputa à Presidência com 50,90% dos votos, ante 49,10% de Bolsonaro.

O que diz a PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), instituição permanente de Estado, sempre trabalhou com o compromisso constitucional de garantir a mobilidade eficiente, a preservação da ordem pública, a segurança viária e o combate ao crime nas rodovias federais brasileiras. Desde de domingo (31/10), quando surgiram as primeiras interdições, a PRF adotou todas providências para o retorno da normalidade do fluxo, direcionando equipes para os locais e iniciando o processo de negociação para liberação das rodovias priorizando o diálogo, para garantir, além do trânsito livre e seguro, o direito de manifestação dos cidadãos, como aconteceu em outros protestos.

 É importante destacar que a PRF já acionou a Advocacia Geral da União (AGU) em todos os Estados onde foram identificados pontos de bloqueio, para obter interdito proibitório na Justiça Federal, objetivando, liminarmente, a expedição de mandado judicial como forma de garantir pacificamente a manutenção da fluidez nas rodovias federais brasileiras.

 Por fim, a PRF encontra-se em todos os locais identificados com efetivo mobilizado nos pontos de bloqueio e permanece trabalhando pelo fluxo livre nas rodovias federais, viabilizando-se o escoamento da produção, assim como o direito de ir e vir dos cidadãos, além de seguir monitorando de perto os locais com alta probabilidade de interdição.

Procurada pela reportagem, a CNTTL (Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes e Logística) se mostrou contrária ao ato dos caminhoneiros e disse que "respeita o resultado soberano das urnas".

Nota da CNTTL

"A CNTTL (Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes e Logística) defende, acima de tudo, a democracia, ou seja, RESPEITA O RESULTADO SOBERANO DAS URNAS. 

"Vivenciamos uma ação antidemocrática de alguns segmentos que não representam a categoria dos caminhoneiros autônomos de não aceitação do resultado das urnas. Precisamos respeitar o que o povo decidiu nas urnas: a vitória de Luís Inácio Lula da Silva. Esse projeto que está foi derrotado ontem”, enfatiza o diretor da CNTTL, o caminhoneiro autônomo de Ijuí-RS, Carlos Alberto Litti Dahmer. 

O diretor da Confederação reforça que a pauta da categoria dos caminhoneiros não é política, mas econômica. 

“Os 800 mil caminhoneiros autônomos e celetistas da nossa base da CNTTL continuarão a luta pela volta da aposentadoria aos 25 anos de trabalho, pela consolidação Piso Mínimo de Frete, pela criação de pontos de parada e descanso, pela redução do preço do combustível e pela defesa da Petrobras. Essa luta é permanente”, frisa Litti"

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