Governos eleitos enfrentarão oposição fortalecida no Congresso Nacional e na Assembleia Legislativa Crédito: Arte Geraldo Neto

Your browser does not support the audio element. Como fica articulação da bancada federal e da Assembleia com governos eleitos

O governador reeleito do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), e o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), assumirão pela terceira vez o comando do Estado e do país, respectivamente, com uma oposição mais fortalecida do que nos dois governos anteriores de ambos, tanto na Assembleia Legislativa para Casagrande como no Congresso Nacional para Lula

O senador Marcos do Val (Podemos) está entre os nove que apoiaram a reeleição de Bolsonaro e se manifestou no Twitter sobre a eleição do petista. “O resultado das urnas demonstra a vontade da maioria. Lutei para que continuasse a atual política de desenvolvimento do presidente Bolsonaro, mas essa foi a vontade da maioria dos brasileiros e deve ser respeitada numa democracia consolidada como a nossa”, ressaltou.

Outro que garantiu nas redes sociais que fará oposição a Lula é o deputado federal eleito Gilvan da Federal (PL). Da mesma forma, o deputado federal reeleito Evair de Melo (PP) tuitou afirmando que vai manter a defesa do bolsonarismo. “Estarei na @camaradeputados de pé para defender os valores da direita no Brasil . O seu legado e do seu governo será honrado”, disse, se referindo a Bolsonaro.

Entre os que apoiavam Lula , o senador Fabiano Contarato (PT) esteve ao lado do presidente eleito quando ele fez o primeiro discurso após a vitória, neste domingo (30). “As urnas deram seu veredito e finalmente podemos celebrar a festa da democracia!”, destacou o senador, que também parabenizou Casagrande pela reeleição no Twitter.

Também devem integrar a base aliada de Lula no ano que vem os deputados federais Helder Salomão (PT), reeleito com a maior votação do Estado, e Jack Rocha (PT), eleita para o primeiro mandato.

Os três petistas também parabenizaram Casagrande pela reeleição. Aliás, a relação do socialista com a bancada federal deve ser de parceria, uma vez que a maioria apoiou a reeleição dele: oito dos 13 integrantes. Único membro da bancada capixaba filiado ao PSB, o deputado federal reeleito Paulo Foletto se manifestou apenas sobre o governador, mas não fez menção à eleição de Lula

Oposição forte na Assembleia Legislativa

É na Assembleia Legislativa onde Casagrande deve enfrentar uma relação mais conflitante a partir de 2023. Dos 30 deputados que assumirão o mandato em fevereiro do próximo ano, metade foi eleita em partidos que não integravam a ampla coligação casagrandista, formada por 11 legendas.

Nem todos farão oposição a ele, já que tem gente nessa lista, como a deputada estadual eleita Camila Valadão (Psol) , que fez campanha para Casagrande no segundo turno. Mas há também filiados a partidos aliados do governador reeleito que declararam que atuarão de forma independente no Legislativo.

As maiores bancadas da Assembleia Legislativa a partir do próximo mandato serão do PL, partido do adversário de Casagrande no segundo turno, Carlos Manato, que terá cinco deputados estaduais, e do Republicanos, que elegeu quatro deputados estaduais e estava com o candidato do PL no segundo turno. No entanto, o deputado campeão de votos, Sérgio Meneguelli (Republicanos) , não declarou apoio a ninguém no segundo turno.

O PTB também estava na coligação de Manato e elegeu um deputado. Outros partidos que terão representantes no Legislativo e não estavam na aliança de Casagrande são: União Brasil , com dois; Patriota, com um; e PSC, com um deputado.