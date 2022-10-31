Reveja entrevista do governador reeleito Renato Casagrande à CBN

Reeleito com 53,8% dos votos válidos, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), deu entrevistado às 9h30 desta segunda-feira (31) para CBN Vitória. A conversa também transmitida pelo site de A Gazeta e pelas redes sociais do jornal. Reveja acima como foi a entrevista.

Casagrande ganhou com 1.171.288 votos. Derrotado, o ex-deputado federal Carlos Manato (PL) teve 46,20% dos votos válidos, sendo escolhido por 1.006.021 eleitores. A diferença entre os dois foi de mais de 165 mil de votos. A apuração foi encerrada no Estado às 19h10.

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Renato Casagrande(PSB) é reeleito governador do Espírito Santo Crédito: Vitor Jubini

Ao todo, compareceram às urnas 2.318.350 eleitores no Estado. Para governador, 1,99%% votaram em branco (46.259 votos) e 4,09% anularam (94.782 eleitores). A taxa de abstenção foi de 20,55%, totalizando 599.513 eleitores que deixaram de votar neste segundo turno.

Às 18h17, com 85% das urnas apuradas no Estado, Casagrande já estava matematicamente reeleito. A projeção matemática com base na evolução da apuração foi feita pelo doutor em Ciências Jurídicas e ex-juiz do TRE-ES Danilo de Araújo Carneiro para A Gazeta.

Essa será a terceira vez que Casagrande vai comandar o Estado. Seu vice será o ex-senador e ex-vice-governador Ricardo Ferraço do PSDB.

Natural de Castelo (ES), Renato Casagrande, de 61 anos, é formado em Engenharia Florestal e Direito. Foi senador, deputado federal, vice-governador e deputado estadual.

Em 2010 e 2018 foi eleito governador do Espírito Santo. Também já atuou como secretário de Estado de Agricultura, secretário municipal de Meio Ambiente da Serra e secretário municipal de Desenvolvimento Rural do município de Castelo.

Essa foi a primeira eleição no Espírito Santo que foi para o segundo turno depois de 28 anos . A última eleição capixaba que havia ido para o segundo turno foi em 1994, quando Vitor Buaiz (PT) foi para a disputa em segundo turno com o deputado Cabo Camata (PSD).

Histórico

Renato Casagrande disputou o governo do Espírito Santo pela quinta vez. Em 1998, na primeira tentativa, ficou em 3º lugar.

Na segunda, em 2010, foi eleito com 82,30% do total de votos válidos. Já na tentativa de reeleição, em 2014, perdeu para Paulo Hartung e ficou em 2º. Na eleição passada venceu Carlos Manato com 55,49% dos votos válidos. O segundo candidato ficou com 27,22% dos votos válidos.

Melhor colocado nas pesquisas eleitorais e tentando ser eleito novamente, Casagrande foi o principal alvo do ataque dos adversários durante a campanha, tendo como crítica principal a disponibilidade de recursos no caixa do governo do Estado e a lentidão de obras de infraestrutura.

Segundo turno

Já o segundo turno foi marcado por confrontos entre os dois candidatos. A campanha do segundo turno teve uma mudança de tom, passando a ser focada na troca de acusações entre os candidatos.

Casagrande defendeu que o estado não pode voltar à época em que o crime organizado dominava os poderes. E apontou na campanha eleitoral e por meio de declaração de apoiadores que seu adversário Manato integrou a Scuderie LeCoq, um dos principais grupos de extermínio a agir no espírito santo.

O atual governador também acusou Manato de envolvimento na greve da PM em 2017.

Já Manato fez críticas a Casagrande durante os programas lembrando dos casos de prisão de membros da equipe como o ex-secretário da Fazenda e um subsecretário a respeito de uma investigação de fraude na compra de álcool em gel.