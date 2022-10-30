Ao votar em Vitória, Casagrande diz estar confiante no resultado

O candidato à reeleição ao governo do Estado, Renato Casagrande (PSB), chegou para votar na Escola São Domingos por volta das 9h deste domingo (30). Ele afirmou estar confiante na vitória.
“A expectativa é de a gente chegar com bom resultado no final do dia e continuar fazendo coisas boas para esse Estado. Unir o Estado em torno dos interesses do capixaba. Lógico que está tudo nas mãos de Deus. Fizemos a nossa parte, fazendo um governo realizador e a nossa proposta é avançar ainda mais. Agora é esperar decisão dos capixabas e tendo o resultado vamos seguir em frente para melhorar a vida dos capixabas”, ressaltou.
Renato Casagrande vota em Vitória
Casagrande chegou ao local acompanhado da sua mulher Maria Virgínia Moça Casagrande, de Ricardo Ferraço (vice na chapa do atual governador) e pelo deputado eleito e ex-secretário do governo Tyago Hoffmann.
O atual chefe do Poder Executivo capixaba busca seu terceiro mandato pelo PSB, partido que está filiado há 35 anos. Graduado em Engenharia Florestal e em Direito, iniciou sua trajetória política como secretário de Desenvolvimento Rural de Castelo, nos anos 80.
A partir dos anos 90 foi eleito deputado estadual, vice-governador, deputado federal, senador e assumiu o comando o Palácio Anchieta pela primeira vez em 2011.