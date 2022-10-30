Ao votar em Vitória, Casagrande diz estar confiante no resultado

“A expectativa é de a gente chegar com bom resultado no final do dia e continuar fazendo coisas boas para esse Estado. Unir o Estado em torno dos interesses do capixaba. Lógico que está tudo nas mãos de Deus. Fizemos a nossa parte, fazendo um governo realizador e a nossa proposta é avançar ainda mais. Agora é esperar decisão dos capixabas e tendo o resultado vamos seguir em frente para melhorar a vida dos capixabas”, ressaltou.