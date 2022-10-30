Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2022

Ao votar em Vitória, Casagrande diz estar confiante no resultado

Candidato à reeleição, Casagrande foi votar na Escola São Domingos acompanhado pela família e por Ricardo Ferraço, vice na chapa

Publicado em 30 de Outubro de 2022 às 09:53

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

30 out 2022 às 09:53
O candidato à reeleição ao governo do Estado, Renato Casagrande (PSB), chegou para votar na Escola São Domingos por volta das 9h deste domingo (30). Ele afirmou estar confiante na vitória.
“A expectativa é de a gente chegar com bom resultado no final do dia e continuar fazendo coisas boas para esse Estado. Unir o Estado em torno dos interesses do capixaba. Lógico que está tudo nas mãos de Deus. Fizemos a nossa parte, fazendo um governo realizador e a nossa proposta é avançar ainda mais. Agora é esperar decisão dos capixabas e tendo o resultado vamos seguir em frente para melhorar a vida dos capixabas”, ressaltou.

Renato Casagrande vota em Vitória

Casagrande chegou ao local acompanhado da sua mulher Maria Virgínia Moça Casagrande, de Ricardo Ferraço (vice na chapa do atual governador) e pelo deputado eleito e ex-secretário do governo Tyago Hoffmann.
O atual chefe do Poder Executivo capixaba busca seu terceiro mandato pelo PSB, partido que está filiado há 35 anos. Graduado em Engenharia Florestal e em Direito, iniciou sua trajetória política como secretário de Desenvolvimento Rural de Castelo, nos anos 80.
A partir dos anos 90 foi eleito deputado estadual, vice-governador, deputado federal, senador e assumiu o comando o Palácio Anchieta pela primeira vez em 2011.

Veja Também

Ipec: em empate técnico, Casagrande tem 53% dos votos válidos e Manato, 47% no ES

Casagrande e Manato evitam ataques e destacam família no último dia na TV

Quatro países concluem votação do 2° turno para presidente

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

PSB Renato Casagrande Vitória (ES) Eleições 2022
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O abraço pode ser um gesto simples, mas traz diversos benefícios para a saúde física e mental (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
Como na canção, a hora do encontro é também despedida
Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES
Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados