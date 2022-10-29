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Governador do ES

Ipec: em empate técnico, Casagrande tem 53% dos votos válidos e Manato, 47% no ES

Pesquisa encomendada pela TV Gazeta mostra redução da distância entre o atual governador e o ex-deputado federal na véspera da eleição do segundo turno

Publicado em 29 de Outubro de 2022 às 19:28

Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

29 out 2022 às 19:28
Renato Casagrande e Manato disputam o segundo turno das eleições para governador do Espírito Santo
Renato Casagrande e Manato disputam o segundo turno das eleições para governador do Espírito Santo Crédito: Arte: Geraldo Neto
Na véspera da votação para o segundo turno, o governador e candidato à reeleição Renato Casagrande (PSB) aparece com 53% dos votos válidos, contra 47% do ex-deputado federal Carlos Manato (PL) na disputa pelo governo do Espírito Santo. Os candidatos estão tecnicamente empatados no limite da margem de erro, que é de três pontos percentuais para mais ou para menos.
Os dados são da pesquisa Ipec feita a pedido da TV Gazeta e divulgada neste sábado (29), e os resultados se referem à intenção de voto no momento das entrevistas. O cálculo dos votos válidos exclui os votos brancos, nulos e indecisos. É dessa forma que a Justiça Eleitoral divulga o resultado no dia das eleições.
Casagrande e Manato disputam o segundo turno da corrida pelo governo neste domingo (30), depois de 28 anos com a eleição sendo decidida em primeiro turno no Espírito Santo.
A diferença no percentual de intenção de votos entre os dois candidatos caiu de dez para seis pontos percentuais. Na pesquisa Ipec anterior, publicada em 21 de outubro, Casagrande tinha 55% dos votos válidos e oscilou dois pontos para baixo. Já Manato estava com 45% e oscilou positivamente também em dois pontos.
Ipec: em empate técnico, Casagrande tem 53% dos votos válidos e Manato, 47% no ES
O Ipec é um instituto de pesquisa criado por ex-executivos do Ibope Inteligência, que encerrou suas atividades em 2021.

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Votos totais

Considerando os votos totais, Casagrande oscilou um ponto percentual para cima em relação à pesquisa do dia 21, indo de 49% para 50%.  Já Manato cresceu quatro pontos percentuais: tinha 40% das intenções de voto e agora tem 44%.
Entre os eleitores entrevistados, 3% declararam que votariam em branco ou anulariam o voto. Antes, eram 4%. Outros 3% estão indecisos ou não responderam. Eram 6% na pesquisa anterior. Os percentuais se referem à pesquisa estimulada, quando uma lista com os nomes é apresentada ao entrevistado.

Potencial de voto e rejeição

A pesquisa Ipec também mostrou que 44% dos entrevistados disseram que com certeza votariam em Casagrande para governador, contra 37% declarando o mesmo em relação a Manato. Ambos os candidatos registraram oscilação de três pontos para mais entre esta pesquisa e a anterior.
Os eleitores também apontaram em quem não votariam de jeito nenhum.  Nesse quesito, 33% disseram que não escolheriam Casagrande, um ponto a mais que em 21 de outubro;  e 34% não votariam em Manato, dois pontos percentuais a mais que o levantamento anterior. 
Ainda chama a atenção a proporção de eleitores que informaram não conhecer o candidato o suficiente para dizer se votariam ou não nele. O Ipec apontou que 18% disseram não conhecer Manato e 8% não conhecem Casagrande.
Os que não souberam ou não quiseram opinar somam 2% para os dois candidatos.

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa eleitoral TV Gazeta/Ipec foi realizada entre os dias 27 e 29 de outubro, com 800 entrevistas em 29 municípios. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-02718/2022, e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob o protocolo BR-07761/2022.

Especificações técnicas

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