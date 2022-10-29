Renato Casagrande e Manato disputam o segundo turno das eleições para governador do Espírito Santo Crédito: Arte: Geraldo Neto

Na véspera da votação para o segundo turno, o governador e candidato à reeleição Renato Casagrande (PSB) aparece com 53% dos votos válidos, contra 47% do ex-deputado federal Carlos Manato (PL) na disputa pelo governo do Espírito Santo. Os candidatos estão tecnicamente empatados no limite da margem de erro, que é de três pontos percentuais para mais ou para menos.



Os dados são da pesquisa Ipec feita a pedido da TV Gazeta e divulgada neste sábado (29), e os resultados se referem à intenção de voto no momento das entrevistas. O cálculo dos votos válidos exclui os votos brancos, nulos e indecisos. É dessa forma que a Justiça Eleitoral divulga o resultado no dia das eleições

Casagrande e Manato disputam o segundo turno da corrida pelo governo neste domingo (30), depois de 28 anos com a eleição sendo decidida em primeiro turno no Espírito Santo.

A diferença no percentual de intenção de votos entre os dois candidatos caiu de dez para seis pontos percentuais. Na pesquisa Ipec anterior, publicada em 21 de outubro, Casagrande tinha 55% dos votos válidos e oscilou dois pontos para baixo. Já Manato estava com 45% e oscilou positivamente também em dois pontos.



Your browser does not support the audio element. Ipec: em empate técnico, Casagrande tem 53% dos votos válidos e Manato, 47% no ES

O Ipec é um instituto de pesquisa criado por ex-executivos do Ibope Inteligência, que encerrou suas atividades em 2021.

Votos totais

Considerando os votos totais, Casagrande oscilou um ponto percentual para cima em relação à pesquisa do dia 21, indo de 49% para 50%. Já Manato cresceu quatro pontos percentuais: tinha 40% das intenções de voto e agora tem 44%.



Entre os eleitores entrevistados, 3% declararam que votariam em branco ou anulariam o voto. Antes, eram 4%. Outros 3% estão indecisos ou não responderam. Eram 6% na pesquisa anterior. Os percentuais se referem à pesquisa estimulada, quando uma lista com os nomes é apresentada ao entrevistado.

Potencial de voto e rejeição

A pesquisa Ipec também mostrou que 44% dos entrevistados disseram que com certeza votariam em Casagrande para governador, contra 37% declarando o mesmo em relação a Manato. Ambos os candidatos registraram oscilação de três pontos para mais entre esta pesquisa e a anterior.

Os eleitores também apontaram em quem não votariam de jeito nenhum. Nesse quesito, 33% disseram que não escolheriam Casagrande, um ponto a mais que em 21 de outubro; e 34% não votariam em Manato, dois pontos percentuais a mais que o levantamento anterior.

Ainda chama a atenção a proporção de eleitores que informaram não conhecer o candidato o suficiente para dizer se votariam ou não nele. O Ipec apontou que 18% disseram não conhecer Manato e 8% não conhecem Casagrande.

Os que não souberam ou não quiseram opinar somam 2% para os dois candidatos.

