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Eleições 2022

Pesquisa Ipec: Bolsonaro tem 55% dos votos válidos no ES e Lula, 45%

A um dia do segundo turno para presidente, 3% dos eleitores ainda estão indecisos no Espírito Santo e 3% pretendem votar em branco ou nulo

Publicado em 29 de Outubro de 2022 às 19:30

Ednalva Andrade

Ednalva Andrade

Publicado em 

29 out 2022 às 19:30
Jair Bolsonaro e Lula disputam a Presidência da República
Jair Bolsonaro e Lula disputam a Presidência da República Crédito: Arte: Geraldo Neto
A última pesquisa da disputa presidencial realizada antes do segundo turno pelo Ipec a pedido da TV Gazeta mostra o presidente Jair Bolsonaro (PL) com 55% dos votos válidos no Espírito Santo, contra 45% do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). 
A metodologia de votos válidos é a mesma usada pela Justiça Eleitoral para a totalização e divulgação dos resultados, descartando os votos em branco, nulos e as menções de indecisos. 
Os dados são do levantamento divulgado neste sábado (29), a um dia da votação que vai definir quem vai comandar o Brasil a partir de janeiro de 2023. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.
Pesquisa Ipec Bolsonaro tem 55% dos votos válidos no ES e Lula, 45%
Em comparação com a pesquisa Ipec/TV Gazeta anterior, divulgada no último dia 21, Bolsonaro oscilou um ponto para baixo e Lula um ponto para cima, já que o atual presidente aparecia com 56% e Lula tinha 44%.

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O Ipec é o instituto de pesquisa criado por ex-executivos do Ibope Inteligência, que encerrou as suas atividades em 2021.

Votos totais

Quando considerados os votos totais, a consulta estimulada aponta Bolsonaro na frente, com 52% das intenções de voto dos entrevistados no Espírito Santo.
Lula aparece com 10 pontos percentuais a menos que o atual presidente, mencionado por 42% das pessoas ouvidas.
Ambos oscilaram um ponto para cima na pesquisa atual em relação ao levantamento anterior, quando a liderança da preferência do eleitorado capixaba já era de Bolsonaro. No último dia 21, o candidato à reeleição aparecia com 51% das intenções de votos no Estado, enquanto Lula tinha 41% das menções. 
Ainda na pesquisa estimulada — quando são apresentados os nomes dos candidatos —, 3% dos eleitores afirmaram que vão votar em nulo ou branco, enquanto outros 3% não sabem ou preferem não opinar como vão votar neste domingo (30) para presidente da República.
No levantamento anterior, os indecisos somavam 4%, mesmo índice de pessoas que disseram que iam votar nulo ou branco.

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa eleitoral TV Gazeta/Ipec foi realizada entre os dias 27 e 29 de outubro, com 800 entrevistas em 29 municípios. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-02718/2022, e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob o protocolo BR-07761/2022.

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