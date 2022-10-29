Pesquisa Ipec: Bolsonaro tem 55% dos votos válidos no ES e Lula, 45%

A última pesquisa da disputa presidencial realizada antes do segundo turno pelo Ipec a pedido da TV Gazeta mostra o presidente Jair Bolsonaro
(PL) com 55% dos votos válidos no Espírito Santo, contra 45% do ex-presidente Luiz Inácio Lula
da Silva (PT).
A metodologia de votos válidos é a mesma usada pela Justiça Eleitoral para a totalização e divulgação dos resultados, descartando os votos em branco, nulos e as menções de indecisos.
Os dados são do levantamento divulgado neste sábado (29), a um dia da votação que vai definir quem vai comandar o Brasil a partir de janeiro de 2023. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.
Em comparação com a pesquisa Ipec/TV Gazeta anterior, divulgada no último dia 21, Bolsonaro oscilou um ponto para baixo e Lula
um ponto para cima, já que o atual presidente aparecia com 56% e Lula
tinha 44%.
O Ipec é o instituto de pesquisa criado por ex-executivos do Ibope Inteligência, que encerrou as suas atividades em 2021.
Quando considerados os votos totais, a consulta estimulada aponta Bolsonaro na frente, com 52% das intenções de voto dos entrevistados no Espírito Santo.
Lula
aparece com 10 pontos percentuais a menos que o atual presidente, mencionado por 42% das pessoas ouvidas.
Ambos oscilaram um ponto para cima na pesquisa atual em relação ao levantamento anterior, quando a liderança da preferência do eleitorado capixaba já era de Bolsonaro. No último dia 21, o candidato à reeleição aparecia com 51% das intenções de votos no Estado, enquanto Lula
tinha 41% das menções.
Ainda na pesquisa estimulada — quando são apresentados os nomes dos candidatos —, 3% dos eleitores afirmaram que vão votar em nulo ou branco, enquanto outros 3% não sabem ou preferem não opinar como vão votar neste domingo (30) para presidente da República.
No levantamento anterior, os indecisos somavam 4%, mesmo índice de pessoas que disseram que iam votar nulo ou branco.