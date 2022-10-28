As 10 maiores fakes news das redes sociais no segundo turno das eleições

Popularmente chamados de "fake news", os conteúdos de desinformação são danosos ao processo eleitoral Crédito: Shutterstock

Os conteúdos de desinformação estão contaminando o processo eleitoral no país muito antes do início oficial da campanha. Agora, na reta final da disputa, essas publicações falsas ou enganosas que distorcem a realidade ganham escala nas redes sociais e aplicativos de mensagem, afetando o direito da população de fazer sua escolha baseada em dados confiáveis.

Num levantamento de postagens já investigadas, a reportagem de A Gazeta selecionou as 10 maiores "fakes news" que circulam no segundo turno.

A Gazeta como representante no A escolha dos conteúdos levou em consideração a parceria com o Comprova , projeto de verificação de posts suspeitos que circulam nas redes sociais e que reúne veículos de comunicação de todo o país, entre os quaiscomo representante no Espírito Santo

As postagens com maior alcance, no período de 2 de outubro (data do primeiro turno) até esta quinta-feira (27), chegaram a milhões de pessoas. Confira abaixo:

Como se pode observar, a disputa presidencial que dividiu o país também pautou os aliados de um lado e de outro na produção de desinformação.