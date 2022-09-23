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Informação de Verdade

Projeto de A Gazeta ensina como combater fake news a mais de 300 alunos

Jornalistas compartilharam técnicas de checagem com estudantes de cinco instituições de ensino, públicas e particulares, do Espírito Santo
Geraldo Campos Jr

Geraldo Campos Jr

Publicado em 

23 set 2022 às 02:00

Publicado em 23 de Setembro de 2022 às 02:00

A Gazeta faz palestra sobre fake news para alunos do Colégio Estadual
Oficina do Informação de Verdade no Colégio Estadual, em Vitória Crédito: Fernando Madeira
Mais de 300 alunos, de três cidades do Espírito Santo, participaram da primeira temporada do projeto Informação de Verdade, de A Gazeta, que realiza oficinas em escolas para compartilhar com estudantes técnicas de combate às fake news. Esta edição teve como foco as eleições 2022. 
Ao todo, 47 instituições de ensino, públicas e privadas, se inscreveram para participar, sendo cinco selecionadas. As oficinas começaram no dia 29 de agosto, no Colégio Estadual, em Vitória, percorreram o Colégio Salesiano de Jardim Camburi (Vitória), Emef Aflordízio Carvalho da Silva (Vitória), Ifes (Cariacica) e se encerraram no Centro Educacional Israel, em Guaçuí, no dia 21 de setembro. 

Oficinas do Informação de Verdade em 2022

As oficinas tiveram como público-alvo alunos do ensino médio, já que muitos deles vão às urnas em 2022. A coordenadora do Núcleo de Reportagens e Projetos de A Gazeta, Joyce Meriguetti, reforça que os eleitores têm o direito de fazer suas escolhas baseadas em informações confiáveis e verdadeiras, não em boatos.
"Durante as oficinas, buscamos aproximar os jovens da política, alertar sobre os perigos dos conteúdos falsos para a democracia e mostrar, na prática, como checar uma informação para descobrir se é verdadeira ou mentirosa.  Foi muito gratificante ver a mobilização das escolas para nos receber e o interesse dos estudantes por esse assunto", comenta. 
A editora-chefe de A Gazeta, Elaine Silva, destaca que atualmente o jornalismo tem uma inimiga comum com toda a sociedade: a desinformação. E é por causa desse grande problema que um projeto dessa magnitude é tão importante.
"A experiência de estar na sala de aula interagindo com os jovens foi incrível para os nossos jornalistas. Tivemos certeza de que isso nos aproxima do público jovem, com a vantagem de compartilhar os conteúdos de checagem e também aprender com as observações dos estudantes"
Elaine Silva  - Editora-chefe de A Gazeta

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"Essa foi apenas a primeira temporada. Nosso objetivo é continuar com o projeto Informação de Verdade e poder mostrar a importância do combate à desinformação a mais pessoas", destacou Elaine.
A iniciativa integra parte de uma série de estratégias que a Rede Gazeta adota para combater a desinformação. O termo "fake news" se popularizou, mas é fundamental saber identificar conteúdos falsos e enganosos para não disseminá-los. A oficina de jornalistas com estudantes se propõe a dar dicas sobre ferramentas básicas de checagem.
É aquela história: você recebe uma mensagem pelo WhatsApp e se pergunta "será que é verdade?". Vê uma foto ou vídeo nas redes sociais e pensa "será que a imagem é real?" Durante as oficinas, os estudantes aprendem que é possível conferir, checar tudo - texto, foto, vídeo, áudio - para saber se o conteúdo é verdadeiro, se foi retirado de contexto, ou se é mesmo uma mentira para prejudicar outra pessoa. 

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