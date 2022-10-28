Movimento de médicos no ES repudia falas de Manato sobre a pandemia

"Nós médicas e médicos abaixo assinados, que assistimos ao debate com os candidatos ao governo do Estado, viemos manifestar nosso repúdio e indignação com as declarações do candidato Manato. A maioria de nós esteve à frente ou lidou com casos na luta para salvar vidas durante a pandemia de Covid-19. Perdemos parentes, amigos e colegas para a doença, nesse enfrentamento. Tivemos ao nosso lado o conhecimento médico que pusemos à disposição dos pacientes, sem nos aventurar ao uso de tratamentos sem comprovação científica.

A pandemia não foi uma farsa, como dito pelo senhor Manato, em desrespeito às famílias em luto e aos que ainda guardam sequelas da doença.

Fomos acusados, durante o debate de ontem na TV Gazeta, de forma leviana, pelo senhor Manato, de termos falsificado atestados de óbito para aumentar de forma artificial o número de mortes pela Covid-19. Nós, médicos, não falsificamos documentos. Juramos salvar vidas e aliviar a dor e o sofrimento. Nosso pacto é com a vida. A informação médica segura e correta sobre eventos clínicos ou sobre desfechos fatais é absolutamente necessária para as eventuais providências no campo da saúde pública. Essas informações podem e salvam muitas vidas.

Atingidos em nossa dignidade, iremos ingressar na justiça para que o candidato prove as acusações que fez sobre a classe médica."