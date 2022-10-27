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Eleições 2022

Segundo turno: eleitor pode baixar e-Título até sábado (29) para votar

Quem não conseguiu fazer o download no primeiro turno ainda pode habilitar o título digital; caso possua foto, e-Título pode ser usado como documento de identificação no dia 30
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 out 2022 às 09:56

Publicado em 27 de Outubro de 2022 às 09:56

Aplicativo e-Título aberto com título físico
Versão digital do título de eleitor, e-Título pode ser baixado até o dia anterior à votação Crédito: Antônio Augusto/ Ascom/ TSE
O eleitor ou eleitora que não tem o e-Título pode baixar e usar o app no segundo turno, mesmo que não tenha usado anteriormente. O aplicativo é gratuito e estará disponível para download para Android e iOS até as 23h59 do sábado (29), véspera da votação no segundo turno. 
Além de baixar, o eleitor precisa cadastrar o aplicativo no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), para que ele fique ativo e possa ser usado na votação. E-títulos que apresentam a foto do usuário dispensam o uso de outro documento oficial para identificação com a imagem do eleitor.
Além do e-Título, outros documentos também são aceitos para o acesso à seção de votação, a exemplo de: Carteira de Identidade, Carteira Nacional de Habilitação (CNH), Identidade Social, passaporte e carteira de categoria profissional reconhecida por lei. Documentos como certidão de nascimento ou de casamento não serão aceitos.
Além da possibilidade de ser utilizado como documento de identificação no momento do voto, o e-Título oferece uma série de serviços, como a consulta ao local de votação; a emissão das certidões de quitação eleitoral e de crimes eleitorais; emissão de guia para o pagamento de multas; justificativa eleitoral, entre outros.
O aplicativo informa o endereço do local de votação e fornece informações sobre a situação eleitoral. Quem estiver fora do domicílio eleitoral poderá utilizar o aplicativo para justificar a ausência, no dia da eleição, com utilização de geolocalização.

APP COM NOVIDADES

O aplicativo está de cara nova e conta com recursos mais modernos de acessibilidade. Em maio de 2022, a tela mudou da cor verde para a azul, com o objetivo de proporcionar maior conforto às pessoas com algum tipo de deficiência visual, como o daltonismo.
Além disso, foi incorporada à versão digital do título de eleitor a ferramenta “Gestão de Atendimento”, que permitirá um controle do fluxo de acesso aos principais serviços pelo eleitorado. Por meio da função, caso haja um grande número de solicitações realizadas simultaneamente, a eleitora ou o eleitor entrará em uma espécie de espera e, quando tentar acessar novamente o aplicativo, terá preferência no atendimento.
O novo e-Título apresenta ainda uma evolução na funcionalidade de notificações. Agora, o dispositivo também possibilita o registro do histórico de avisos recebidos pelo usuário ao longo do período de uso da versão digital do documento.
Com informações do TSE, do TRE-BA e do TRE-PE.

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