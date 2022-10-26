2° turno das eleições: venda de bebidas alcoólicas está liberada no ES

Não haverá Lei Seca durante as eleições deste ano no Estado. Assim como ocorreu no primeiro turno, por decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), a venda e o consumo de bebidas alcoólicas também estão liberados no próximo domingo (30), dia do segundo turno.
Entretanto, durante o treinamento dos mesários, o tribunal orientou que, nos casos em que o eleitor não tenha condições de votar por conta do seu estado etílico, a autoridade policial deverá ser acionada.
Como forma de prevenir os possíveis abusos, o Brasil já praticou a Lei Seca nacional no dia das eleições. Atualmente, essa decisão fica a cargo do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de cada Estado e do Distrito Federal, que determina as regras sobre a venda e o consumo de bebidas alcoólicas em sua jurisdição, em conjunto com a respectiva secretaria de Segurança Pública.
2º turno das eleições: venda de bebidas alcoólicas está liberada no ES
De acordo com a Agência Senado, neste ano poucos Estados haviam publicado portarias determinando a restrição: Amazonas, Roraima, Rondônia, Maranhão, Rio Grande do Norte, Tocantins, Mato Grosso do Sul e Paraná.
Vítor Recla é aluno do 25º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Este conteúdo teve a supervisão do editor Weber Caldas.