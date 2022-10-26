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Eleições 2022

2° turno das eleições: venda de bebidas alcoólicas está liberada no ES

Assim como ocorreu no primeiro turno, Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) também não vai adotar a Lei Seca no próximo domingo (30)
Vitor Recla

Vitor Recla

Publicado em 

26 out 2022 às 12:10

Publicado em 26 de Outubro de 2022 às 12:10

Uso abusivo de bebidas alcoólicas: mortes no Espírito Santo estão acima da média nacional
Venda e consumo de bebidas alcoólicas estão liberados durante a eleição Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Não haverá Lei Seca durante as eleições deste ano no Estado. Assim como ocorreu no primeiro turno, por decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), a venda e o consumo de bebidas alcoólicas também estão liberados no próximo domingo (30), dia do segundo turno.
Em nota, o TRE-ES informou que não requisitou a restrição da comercialização de bebidas alcoólicas — conhecida como Lei Seca —  durante a eleição. Segundo o órgão, foi entendido que não houve necessidade em realizar o pedido. 
Entretanto, durante o treinamento dos mesários, o tribunal orientou que, nos casos em que o eleitor não tenha condições de votar por conta do seu estado etílico, a autoridade policial deverá ser acionada.
Como forma de prevenir os possíveis abusos, o Brasil já praticou a Lei Seca nacional no dia das eleições. Atualmente, essa decisão fica a cargo do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de cada Estado e do Distrito Federal, que determina as regras sobre a venda e o consumo de bebidas alcoólicas em sua jurisdição, em conjunto com a respectiva secretaria de Segurança Pública.
2º turno das eleições: venda de bebidas alcoólicas está liberada no ES
De acordo com a Agência Senado, neste ano poucos Estados haviam publicado portarias determinando a restrição: Amazonas, Roraima, Rondônia, Maranhão, Rio Grande do Norte, Tocantins, Mato Grosso do Sul e Paraná.
Vítor Recla é aluno do 25º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Este conteúdo teve a supervisão do editor Weber Caldas.

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