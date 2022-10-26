2° turno das eleições: venda de bebidas alcoólicas está liberada no ES

Venda e consumo de bebidas alcoólicas estão liberados durante a eleição Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Em nota, o TRE-ES informou que não requisitou a restrição da comercialização de bebidas alcoólicas — conhecida como Lei Seca — durante a eleição. Segundo o órgão, foi entendido que não houve necessidade em realizar o pedido.

Entretanto, durante o treinamento dos mesários, o tribunal orientou que, nos casos em que o eleitor não tenha condições de votar por conta do seu estado etílico, a autoridade policial deverá ser acionada.

Como forma de prevenir os possíveis abusos, o Brasil já praticou a Lei Seca nacional no dia das eleições. Atualmente, essa decisão fica a cargo do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de cada Estado e do Distrito Federal, que determina as regras sobre a venda e o consumo de bebidas alcoólicas em sua jurisdição, em conjunto com a respectiva secretaria de Segurança Pública.

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De acordo com a Agência Senado, neste ano poucos Estados haviam publicado portarias determinando a restrição: Amazonas, Roraima, Rondônia, Maranhão, Rio Grande do Norte, Tocantins, Mato Grosso do Sul e Paraná.